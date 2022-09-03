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軒嵐諾最快今夜觸地！宜蘭新北首當其衝　3公路晚間封路

公路總局第一區養護工程處宣布，台7線北橫公路、台9線北宜公路、台9甲線新烏公路等部分路段自今晚間20時起預警封路。（示意圖／公路總局提供）
公路總局第一區養護工程處宣布，台7線北橫公路、台9線北宜公路、台9甲線新烏公路等部分路段自今晚間20時起預警封路。（示意圖／公路總局提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-03 16:36:48

颱風「軒嵐諾」發布陸警，今（3）日晚間到明天上半天離台最近，暴風圈恐在今夜觸地，包含東北角、宜蘭、新北等首當其衝；公路總局第一區養護工程處宣布，台7線北橫公路、台9線北宜公路、台9甲線新烏公路等部分路段自今晚間20時起預警封路。

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氣象局指出，軒嵐諾雖然沒有直接撲台，但其外圍環流仍在影響台灣，上午因為北風和地形的因素，雲林以北上空一直有雨帶卡著，因此包括苗栗、新竹等地區都有大量降雨，不過中午過後，外圍環流轉而影響內陸，因此「中部山區」雨勢已經明顯變強，需多注意坍方、落石及溪水暴漲，北部地區則大多為是一陣陣「間歇性」的降雨型態。

公路總局第一區養護工程處今下午宣布，將針對台7線北橫公路羅浮至西村、台9線北宜公路坪林至石嘈及台9甲線新烏公路拉卡至孝義等3路段實施預警性封路。

公路總局第一區養護工程處表示，台7線北橫公路羅浮至西村(22.8K~60.8K)今晚19時起只出不進，晚上20時起實施預警性封路，翌日視風雨情況開放通車。台9線北宜公路坪林至石嘈(38K~56.6K)今晚19時起只出不進，晚上20時起實施預警性封路，翌日視風雨情況開放通車。

台9甲線新烏公路拉卡至孝義(14.5K~19.5K)今晚上19時起只出不進，晚上20時起實施預警性封路，翌日視風雨情況開放通車。

公路總局第一區養護工程處也表示，上述3公路路段，將視現況雨勢，不排除提前啟動預警性封路。（編輯：孫唯容）

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