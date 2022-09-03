這款餅乾袋別丟！主婦「1密技」救援爛香蕉：能多放兩天
香蕉香甜又可口，且在許多營養師的眼中，其高鉀、低鈉的特質，相當有助於心血管健康，是許多主婦購買水果的首選。但近日夏日炎炎，香蕉總是沒放幾天便發黑軟掉，有名主婦便分享一個方法，運用吃完的零食鋁包裝袋，簡簡單單就能延長香蕉的存放期限。
原PO於臉書社團《家常菜》中發文，表示近期香蕉價格便宜，很容易不小心手滑買太多，導致一些變軟、發爛。於是她找出一個方法，那就是將快熟的香蕉一根一根分離， 洗乾淨晾乾後放入吃完的零食鋁袋，並封口後放在冰箱冷藏，「可以多放二天，又吃到冰涼剛好熟的香蕉」，此外她也提醒「用一般塑膠袋較不ok，都會整支變黑」。
該文引起眾人熱議，不少人分享自家保存香蕉的方法「買回家後把蒂頭切掉，變成一根根，這樣可以放4、5天喔，試試」、「一開始就用保鮮膜或鋁箔紙把蒂頭包起來，也能延緩熟成」、「我都把熟的剛好的香蕉直接放冷藏，只有皮會黑果肉還是正常的也沒爛掉」，「補充一下，這種袋子裝蔬菜也是能加長冷藏保存期限唷！（我婆婆說的）」。
部分人則提供香蕉的其他吃法「香蕉+冰豆漿=超好喝；香蕉+南瓜+地瓜+任何水果（+冰豆漿」、「我都是快熟了之後，把皮剝掉，然後放冷凍，要吃的時後不要退冰，加牛奶打成香蕉奶昔，超好喝的」、「太熟的香蕉加麵粉少許糖下去煎也很香又好吃」、「都把皮剝掉一根一根的用袋子裝，放在冰箱冰變成香蕉冰棒，我兒子說很好吃」。 （編輯：李惠婷）