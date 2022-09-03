含BA.1莫德納疫苗經人體試驗！張上淳：安全性較好

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台灣通過的莫德納次世代「二價疫苗」主要針對原始株和Omicron BA.1株，與美國通過鎖定原始株和Omicron BA.5株的二價疫苗不同。外界質疑Omicron病毒已變異到BA.5，為何台灣不採購最新疫苗。
對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午接受媒體聯訪時說明，兩者最大差別在於是否經過人體試驗，含BA.1變異株mRNA的二價疫苗已有人體試驗結果，但含BA.5變異株mRNA的二價疫苗目前僅完成動物試驗。
張上淳說，人體試驗部分除參考安全性外，也會觀察一個月後的免疫反應等，總比只有動物試驗好。
張上淳表示，食藥署有要求廠商提送含BA.5二價疫苗相關資料，但就他所知還沒有收到，如果收到資料再來審查，勢必會有所延誤，且若要求一定要經過人體試驗，等待時間會拉更長。
張上淳指出，現在另一波疫情已經開始，依合約可以取得含BA.1二價疫苗，當然還是盡早取得讓民眾施打，尤其年長者部分。
由於目前僅50歲以上民眾及有特殊情況者才能接種第4劑，二價疫苗是否將開放其他年齡層施打。張上淳表示，原則上會尊重昨天食藥署通過適用18歲以上民眾，但也要看疫苗進貨速度的快慢，若分批進貨，或許還是安排優先順序安排，年長者還是最重要保護目標，不過還是要經過ACIP考量。（編輯：陳政偉）1110903
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