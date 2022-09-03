放假力挺支持被貼上網 新北警隊長遭檢舉違反行政不中立
新北市長侯友宜日前登記參選連任，不過卻有民眾選在也曾是警務人員的侯友宜登記參選當日，於臉書「靠北police」貼文，爆料者貼出林口警分局偵查隊長陳為濂與新北市議員候選人蘇泓欽合照，手上還拿著候選人競選宣傳品拍照支持，痛批這就是公開表態，難道警察不用保持行政中立嗎？對此蘇泓欽也在文章底下留言，表示警察休假不能有朋友嗎？不能為好友的兒子加油打氣嗎？是要讓警察做冷血無情的人嗎？該篇文章引起網友一番爭論，也有一面倒支持警察私下的個人行為，只要不違反行政中立，干其他人甚麼事？
同選區參選的新北市議員候選人曾進益說，警察基於情誼，下班時間關心個別侯選人無可厚非；但持文宣大喇喇拍照，觀感上容易讓外界誤認、臆測公私不分；尤其11年前，時任鐵路警察局長王隆參加新北市長參選人朱立倫永和拜票行程，王隆公然站台，被認為嚴重違反行政中立，警政署也予以記申誡處分，呼籲公務員嚴守行政中立。
該則貼文蘇泓欽本人也留言回應，表示陳隊長在三峽分局服務期間與父親是多年好友，利用休假時間來服務處加油打氣，沒有穿制服，沒有利用一點點的公務，強調警察不能有朋友嗎？警察不能為多年好友的兒子加油打氣嗎？是要讓警察做冷血無情的人嗎？
林口警分局則是發表聲明表示，有關民眾投訴偵查隊長陳為濂行政不中立案，經內部調查，陳員當日輪休拜訪友人，純屬私人情誼，過程中未著制服，且未參與競選相關活動，無違反公務人員行政中立法情事；警方將持續宣導公務員服務法相關規定，要求依法行政、行政中立並謹言慎行，避免引起不必要的爭議。
退休的警務人員私下表示，類似情形於公於私都有可議之處，於私部分，恐引發其餘候選人抱怨，畢竟警方執掌查賄，於公方面，端視警局或分局長是否認為事態嚴重，記申誡或告誡，但也怕候選人當選後秋後算帳。