挑戰自由車極速　張家豪奪梅花湖三鐵首冠

因疫情停辦一年的宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽周六在梅花湖重新復賽，雖然遇到軒嵐諾颱風外圍影響，但除了天氣時晴時雨外，反倒溫度比平常更加涼爽，讓選手更能在涼爽的天氣中輕鬆參賽，亞培國手張家豪、張琦文各自展現不俗的實力，兩人雙雙以極大的差距奪下51.5公里標準賽的男、女總冠軍。
今年受到疫情影響再加上幾位國手出國參賽下，亞培國手一枝獨秀。張家豪在游泳時雖然還落後於曾俊霖10多秒，但他心情很篤定，因為賽前就己經確認他的兩大對手一哥張團畯因前陣子確診才剛恢復訓練，另一位潘子易赴葡萄牙參賽，在兩大對手未參賽下，張家豪為自己設定在梅花湖要在自由車拼極限的個人成績，果然在自由車後就開始一路領先，到跑步更是一路獨跑，最終以1小時51分46秒封王，比居次的曾俊霖快了6分48秒。
但對22歲張家豪更別具意義的是，過去他參加梅花湖因為年紀太小只能參加半程鐵人，在梅花湖共計5度奪下半程冠軍，今年卻是他個人首度在梅花湖的標準鐵人中封王，同時也是張家班生涯的第296金。
張家豪說：「比賽過程本來就設定要挑戰自由車極限，最後跑出58分20秒，比自由車居次的曾俊霖快了近4分鐘，感覺還OK，但總算又攻克了另一個台灣鐵人聖地。」張家豪準備在下周四跟代表隊一同出發哈薩克參加亞錦賽，攸觀明年台灣亞運資格，他說：「我們4人要拼接力賽，希望能帶回好消息！」