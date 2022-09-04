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吃到過期能量膠超想「拉」 張琦文驚人大勝封后

▲亞培國手張琦文肚子不舒胡仍輕鬆完賽。鐵人三項協會提供。
▲亞培國手張琦文肚子不舒胡仍輕鬆完賽。鐵人三項協會提供。

記者廖聿偉/綜合報導

2022-09-04 00:18:00

宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽在梅花湖點燃戰火，張琦文雖很想「拉」，但仍奪下51.5公里女子組總冠軍。

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下周要出征亞錦賽的女子菁英選手張綺文，但她最近衰事連連，前陣子才確診，雖然症狀不明顯，但在房間待了10天才轉陰，今天雖然從游泳一開始就一路保持領先，但在自由車吃能量膠時，她說：「感覺好像吃到過期的，因為去年比賽少，有些能量膠可能過期，我吃到最後就有發酵味，在車上就有想拉的感覺，所以在路跑時也覺得腳步比較沈重。」

但驚人的是張綺文最終以2分07秒44完賽，比居次的葉畇彤竟快了多達15分鐘08秒，但張綺文並不以為意，她說：「我跟家豪都一樣，因為準備去哈薩克前把這場比賽當做熱身賽，我們自己都設定想測的目標然後去執行，感覺也還算可以。」

在小鐵人部份反而鬥的更加激烈，今年報名40人的超冠小鐵人今年2金1銀6銅的佳績，其中男9歲組還包辦前三，最讓教練陳紹璋意外的是初鐵的「王子麵」王梓丞，首度參賽就以30分36秒拿下男8歲組冠軍，陳紹璋說：「這孩子很勇於嘗試，非常認真，每天還把他的訓練請老爸拍攝好轉寄給我，每天秒數進步多少都清清楚楚。」連原本也不太運動的王爸也開玩笑的說：「最近還被兒子羞辱，還真的也會想來運動一下！」

而在鐵搭檔中率先衝線的父女檔黃志豪／黃沁榆，兩人在去年11月花蓮鐵人第一次參加，妹妹當時還跑不完，但經過跟爸爸兩天一次跑2公里的鍜鍊下，這次就順利完賽，讓老爸都覺得非常訝意，黃志豪得意的說：「妹妹本來是學滑冰，但因為疫情改讓她跟我去跑步，我每兩天一次跑5公里，周日跑10公里，本來的體重從88公斤兩年來下來減到現在的75公斤，而且現在還會被妹妹督促，這樣運動除了可以增進家人感情之外，還有非常的抒壓，同時看到自己的肚子慢慢變小就非常的開心。」

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