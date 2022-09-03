COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

逾千鄉親力挺黃彥毓　陳其邁：拼議會過半關鍵一席

▲陳其邁表示未來前鎮小港有任何問題都可以找黃彥毓，成為單一窗口服務。(圖／翻攝畫面)
▲陳其邁表示未來前鎮小港有任何問題都可以找黃彥毓，成為單一窗口服務。(圖／翻攝畫面)

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-09-03 21:29:53

高雄市前鎮小港區5連霸市議員林宛蓉，宣布不再爭取連任後，多次公開表示願意交棒傳承給新人黃彥毓。今(3)日兩人於林宛蓉前鎮區樹人路服務處前，舉辦「林宛蓉議員、黃彥毓議員候選人聯合競選總部成立大會」，象徵薪火相傳、接棒建設服務。高雄市長陳其邁、立法委員賴瑞隆、許智傑、前立法委員郭玟成、市議員林宛蓉、邱俊憲、前市議員黃昭星、蘇炎城、「邁向過半大聯盟」議員候選人林慧欣、湯詠瑜、洪村銘等人也到場見證，共同拜託鄉親疼惜林宛蓉議員，支持優質有經驗的黃彥毓，接棒為前鎮小港打拼。現場也湧入超過千人鄉親力挺，展現大團結氣勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
市長陳其邁抵達時引起現場民眾熱烈歡迎，紛紛大喊「市長加油」。陳其邁表示彥毓還在中央經濟部時就與賴瑞隆委員、林宛蓉議員一起努力爭取捷運黃線的衍伸，幫助前鎮小港的地方發展，市府努力建設前鎮小港，也需要議會的協助，黃彥毓是過半的關鍵。陳其邁說，黃彥毓在市府經歷勞工局、經發局等許多局處，從年輕拼到現在，並開玩笑表示黃彥毓的經歷已經讓其外表看起來跟他一樣資深，未來如果能當選，前鎮小港有任何問題都可以找彥毓，成為單一窗口服務。

▲林宛蓉期許黃彥毓能承擔責任，為地方爭取建設，提供優質到位的選民服務。(圖／翻攝畫面)
▲林宛蓉期許黃彥毓能承擔責任，為地方爭取建設，提供優質到位的選民服務。(圖／翻攝畫面)
晚會由陳其邁市長為黃彥毓披候選人背帶，共同宣示大選全力出擊，力拼過半關鍵一席，未來聯手為前鎮小港建設工作努力。賴瑞隆立委則贈送肉粽、包子，期許黃彥毓勤走基層爭取最大支持，能於年底大選順利「包中」，未來共同加速地方建設。郭玟成前立委贈送大蒜，拜託鄉親全力支持優質、肯打拼的黃彥毓，並預祝黃彥毓「凍蒜」。最後則由林宛蓉議員，將象徵傳承前鎮、小港三十多年服務精神的「火炬」，交棒給黃彥毓，期許黃彥毓能承擔責任，為地方爭取建設，提供優質到位的選民服務。

黃彥毓強調，前鎮、小港區是參與公共事務的起點，2006年跟隨陳菊市長來到高雄服務的第一個單位就是位於前鎮區勞工局，十多年在水利、經發、工務、客委會等局處歷練，參與城市轉型建設發展的過程，見證高雄從工業城市蛻變為宜居城市。同時，也感謝前鎮、小港鄉親在初選期間的栽培及大力支持，讓彥毓通過初選，挺進年底大選，有機會爭取為前鎮小港建設服務的機會。

黃彥毓表示感謝師兄賴瑞隆委員，一路督促鞭策，並多次陪同站台、車隊掃街、路口市場拜票，將彥毓推薦給更多鄉親認識。並指出賴瑞隆委員專業理性問政、優質到位的地方服務，是未來進入市議會後學習的對象。過去賴瑞隆委員在中央爭取亞洲新灣區計畫建設、捷運黃線、捷運紅線延伸林園、前鎮漁港活化升級計畫、大林蒲遷村、國道七號等建設，也是未來進入市議會督促高雄市政府落實執行、加速到位的重要政見工作。拜託大家相挺賴瑞隆委員、支持黃彥毓議員，中央地方連線、前鎮小港發展更有力。

▲「林宛蓉議員、黃彥毓議員候選人聯合競選總部成立大會」，象徵薪火相傳、接棒建設服務。(圖／翻攝畫面)
▲「林宛蓉議員、黃彥毓議員候選人聯合競選總部成立大會」，象徵薪火相傳、接棒建設服務。(圖／翻攝畫面)
同時，黃彥毓也感謝郭玟成委員、林宛蓉議員為前鎮、小港付出近三十年的青春歲月。並表示林宛蓉議員宣佈不再參選連任後，從初選至今一路支持，並願意傳授寶貴服務及爭取地方建設經驗。過去郭玟成委員及林宛如議員任內大力爭取的205兵工廠遷移開發案，未來黃彥毓將督促市府2年內完成遷移釋地，加速招商開發，打造智慧金融商辦新城。此外，包含捷運黃線延伸前鎮漁港、前鎮漁港開發改造升級、爭取國中小校舍整建、學習教學資源環境改善等，都是林宛蓉議員交棒前夕，一再叮嚀的重要建設，未來也將加速推動。

黃彥毓強調，將接棒林宛蓉議員，和陳其邁市長、賴瑞隆立委繼續為孩子的未來、為高雄產業經濟發展及城市轉型建設打拼。距離11月26日大選倒數84天，彥毓已經準備好了！過去在高雄市政府、經濟部服務近二十年，累積完整的中央地方行政歷練，也最瞭解高雄及前鎮小港建設發展需求，未來也將提出政見願景，爭取更多人支持。最後則呼籲大家陳其邁一票、黃彥毓一票，讓陳其邁高票連任、黃彥毓挺進議會，為下一代打造更繁榮宜居的高雄。
 

因應中秋節連假！高雄市區監理所到客運場站督導防疫

向先烈致敬　陳其邁主持軍人忠靈祠秋祭典禮

化身銷售員　陳其邁推銷全台最佳大崗山龍眼蜂蜜

建築景觀新典範！前鎮科技園區前瞻大樓獲建築園冶獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀