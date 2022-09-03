逾千鄉親力挺黃彥毓　陳其邁：拼議會過半關鍵一席

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晚會由陳其邁市長為黃彥毓披候選人背帶，共同宣示大選全力出擊，力拼過半關鍵一席，未來聯手為前鎮小港建設工作努力。賴瑞隆立委則贈送肉粽、包子，期許黃彥毓勤走基層爭取最大支持，能於年底大選順利「包中」，未來共同加速地方建設。郭玟成前立委贈送大蒜，拜託鄉親全力支持優質、肯打拼的黃彥毓，並預祝黃彥毓「凍蒜」。最後則由林宛蓉議員，將象徵傳承前鎮、小港三十多年服務精神的「火炬」，交棒給黃彥毓，期許黃彥毓能承擔責任，為地方爭取建設，提供優質到位的選民服務。
黃彥毓強調，前鎮、小港區是參與公共事務的起點，2006年跟隨陳菊市長來到高雄服務的第一個單位就是位於前鎮區勞工局，十多年在水利、經發、工務、客委會等局處歷練，參與城市轉型建設發展的過程，見證高雄從工業城市蛻變為宜居城市。同時，也感謝前鎮、小港鄉親在初選期間的栽培及大力支持，讓彥毓通過初選，挺進年底大選，有機會爭取為前鎮小港建設服務的機會。
黃彥毓表示感謝師兄賴瑞隆委員，一路督促鞭策，並多次陪同站台、車隊掃街、路口市場拜票，將彥毓推薦給更多鄉親認識。並指出賴瑞隆委員專業理性問政、優質到位的地方服務，是未來進入市議會後學習的對象。過去賴瑞隆委員在中央爭取亞洲新灣區計畫建設、捷運黃線、捷運紅線延伸林園、前鎮漁港活化升級計畫、大林蒲遷村、國道七號等建設，也是未來進入市議會督促高雄市政府落實執行、加速到位的重要政見工作。拜託大家相挺賴瑞隆委員、支持黃彥毓議員，中央地方連線、前鎮小港發展更有力。
同時，黃彥毓也感謝郭玟成委員、林宛蓉議員為前鎮、小港付出近三十年的青春歲月。並表示林宛蓉議員宣佈不再參選連任後，從初選至今一路支持，並願意傳授寶貴服務及爭取地方建設經驗。過去郭玟成委員及林宛如議員任內大力爭取的205兵工廠遷移開發案，未來黃彥毓將督促市府2年內完成遷移釋地，加速招商開發，打造智慧金融商辦新城。此外，包含捷運黃線延伸前鎮漁港、前鎮漁港開發改造升級、爭取國中小校舍整建、學習教學資源環境改善等，都是林宛蓉議員交棒前夕，一再叮嚀的重要建設，未來也將加速推動。
黃彥毓強調，將接棒林宛蓉議員，和陳其邁市長、賴瑞隆立委繼續為孩子的未來、為高雄產業經濟發展及城市轉型建設打拼。距離11月26日大選倒數84天，彥毓已經準備好了！過去在高雄市政府、經濟部服務近二十年，累積完整的中央地方行政歷練，也最瞭解高雄及前鎮小港建設發展需求，未來也將提出政見願景，爭取更多人支持。最後則呼籲大家陳其邁一票、黃彥毓一票，讓陳其邁高票連任、黃彥毓挺進議會，為下一代打造更繁榮宜居的高雄。