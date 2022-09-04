提升F-16V戰力！美國售台AIM-9X非舊款響尾蛇飛彈

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不過，解放軍也將擊中戰機，但是未引爆的響尾蛇飛彈交由前蘇聯，仿製出蘇聯第一款紅外線導引空對空飛彈K-13（北約代號AA-2)。
AIM-9系列飛彈一共分為第一代型號為AIM-9B，最大射程僅2公里；第二代1965年響尾蛇飛彈、於1965年問世的AIM-9C型，於越戰中大量使用；第三代AIM-9D／-9J／-9N到目前國軍空軍的主力飛彈AIM-9P／-9P4型；1980年代中推出，號稱全方位的追熱的AIM-9L／-9M，是美國和歐洲北約盟國的標準制式飛彈。
AIM-9X為21世紀推出，又稱為「Sidewinder 2000」，使用焦平陣列尋標器，以熱成像方式辨識目標，取代了原先光網掃描的搜索追蹤模式，其靈敏度能夠感應到敵機座艙內電子儀器所散出的熱源，配合全新設計紅外線影像尋標頭與導引系統，搭配彈體，縮小的彈翼使空氣阻力更低，新控制面與燃氣舵等，可以說是全新設計、新世代的響尾蛇飛彈，堪稱「全方位攻擊飛彈」。
AIM-9X具備離軸射擊能力與向量噴嘴，能夠向左、向右90度發射，搭配聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），即便超過飛彈尋標頭的搜索範圍，也可以直接發射，等於是飛行員「看到哪、打到哪」，堪稱最強短程空對空飛彈。
AIM-9X飛彈2003年達到11月達到初始操作能力（Initial Operating Capability），正式服役。2015年製造商雷神公司推出AIM-9X BlockII或稱為AIM-9X-2，與AIM-9X Block I最大提升處為採用與AIM-120 先進中程空對空飛彈一樣的資料鏈，具有「發射後再鎖定」（Lock-On After Launch）能力，可以讓F-35、F-22等隱形戰機避免打開彈艙發射準備時間過長，增加被雷達偵測的機率。
空軍在2016年採購140枚AIM-9X飛彈與56枚訓練彈，供嘉義與花蓮基地F-16戰機使用，由於AIM-9X飛彈有限，空軍F-16戰機仍大量使用舊型AIM-9M飛彈。此次美國售台100枚AIM-9X BlockII飛彈，算是增強F-16V戰機戰力的武器增購。