足球／王牌箭頭蘇育萱確診　藍鯨、花蓮握手言和

經過約一個月的休戰之後，「2022台灣木蘭足球聯賽」第3循環已經開踢，自亞洲女子俱樂部錦標賽歸國的台中藍鯨在主場迎戰花蓮，最終雙方0：0握手言和。另一場，台北熊讚與高雄陽信的比賽因颱風可能影響之因素而決議延後，補賽時間待定。
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有必勝壓力的衛冕軍在開賽先積極掌握比賽節奏，花蓮則是求穩沉退、顯得相對被動，藍鯨小將江子善在右路表現出色、對花蓮防線帶來威脅。但隨著比賽進行，上半場中後花蓮逐漸將後防線押上、掌控局面，第21分客隊長傳急攻、林凱玲左路快速推進傳中，許翊筠禁區正面攻門可惜打偏。
第39分鐘，田中麻帆18碼線前盤帶造成陳雅惠阻擋犯規製造自由球機會，Maho親自左腳操刀，球越過人牆漂亮下墜卻打中橫樑，台中軍痛失破門良機。上半場補時階段，花蓮也獲得禁區外自由球機會，許翊筠的貼地射門經人牆折射、在門前10碼處被防守球員清出，雙方半場結束0:0平手。
下半場易邊再戰，51分鐘花蓮林凱玲角球送至禁區，卓莉萍頭球可惜高出門楣。6分鐘後，藍鯨泰國隊長席拉萬茵樂敏接獲江子善右路妙傳形成單刀，但右腳推射被門將朱芳儀英勇撲出，後上的賴麗琴補射空門也偏出，再度錯失領先機會。
比賽後段局面陷入膠著，藍鯨靠著小將江子善、席拉萬、賴麗琴、田中麻帆頻頻衝擊花蓮防線，但朱芳儀和後防線的穩定發揮都能化險為夷。賽前擁有積分領先優勢的花蓮始終以穩守為第一優先，直到進入傷停補時階段，才由詹筆涵完成一次較有威脅的凌空抽射、但仍未中目標。最終握手言和，花蓮維持榜首，本戰多次錯失勝機的藍鯨則因較佳淨勝球超越航源暫居第4，但距離榜首仍有9分差距，衛冕形勢極為險峻。