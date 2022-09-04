足球／王牌箭頭蘇育萱確診　藍鯨、花蓮握手言和

經過約一個月的休戰之後，「2022台灣木蘭足球聯賽」第3循環已經開踢，自亞洲女子俱樂部錦標賽歸國的台中藍鯨在主場迎戰花蓮，最終雙方0：0握手言和。另一場，台北熊讚與高雄陽信的比賽因颱風可能影響之因素而決議延後，補賽時間待定。





我是廣告 請繼續往下閱讀