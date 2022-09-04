軒嵐諾「二度開眼」！今上午風雨最強 下半天到入夜遠離
中度颱風「軒嵐諾」逐漸從台灣東方海面北上，由於海溫條件配合，加上垂直風切變小，今（4）日清晨又再次看見清晰的颱風眼出現，代表經過結構重整後又再次轉強。中央氣象局預估，今日上半天將是軒嵐諾影響最明顯的時候，尤其暴風圈影響的北部地區要特別留意，新北市、桃園市、新竹縣以及台北市、宜蘭縣山區要注意有局部大雨或豪雨，基隆、台北、新竹、苗栗、台中、宜蘭等地區有局部大雨，另外各沿海地區可能出現9到11級強陣風，預計下午過後軒嵐諾颱風逐漸北上遠離，各地風雨才會明顯趨緩。
根據氣象局最新觀測資料顯示，軒嵐諾颱風目前中心位置在台北東北東方約320公里海面上，以時速15轉19公里速度向北移動，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風。7級風暴風半徑約280公里，10級風暴風半徑約90公里，氣象局預估，隨著軒嵐諾颱風逐漸北上過程中慢慢重整，不只強度可能再度轉強，暴風圈也還有擴大的趨勢。
目前陸上警戒區域包括新北、宜蘭、基隆；海上警戒區域包括東北部海面、北部海面。氣象局表示，受到軒嵐諾颱風及其外圍環流影響，今日各地易有短延時強降雨，新竹山區有局部豪雨或大豪雨發生機率，新北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭線，以及台北市、雲林縣、嘉義縣、南投縣、高雄市的山區有局部大雨或豪雨，至於基隆市、台北市、新竹市、台中市、南投縣、台南市等地區有局部大雨，請民眾要留意連日降雨造成坍方、落石及土石流危害。
從週五（9/2）至今日上午7時為止，累積雨量最多的地方在新竹鳥嘴山568毫米，其次是新北市坪林的451毫米，桃園拉拉山也有445毫米。至於風力方面，蘭嶼已經出現13級強陣風，東吉島、彭佳嶼10級，預計今日蘭嶼有10至12級強陣風，新北市東北角、北海岸地區及恆春半島有10至11級強陣風，台灣北部、東北部、東南部及高雄、屏東沿海空曠地區、馬祖、綠島易有9至10級強陣風，台北盆地、台中至台南沿海空嚝地區及澎湖亦有較強陣風，請民眾留意。