陳時中免治馬桶影片挨轟 蔣萬安：刪除影片也應出面道歉
民進黨台北市長參選人陳時中3日在臉書上以影片方式，提出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，還合體網紅四叉貓拍宣傳片，但影片中陳時中「廁所偷窺」的畫面引發爭議。對此國民黨台北市長參選人蔣萬安今（4）日受訪時，直言陳時中除了刪影片之外，也應該要出面向社會大眾致歉，「不能總是認為說風頭浪尖一過好像就不會有事情，大家就會遺忘。」
蔣萬安今日上午接受媒體訪問時指出，反偷窺反性騷，其實這已經是普遍的基本觀念。「那其實昨天爭議影片一出來，輿論撻伐，但是我看到陳時中還是不願意道歉，也沒有認錯。」蔣萬安說，陳時中與他的團隊總是認為說，風頭浪尖一過好像就不會有事情，大家就會遺忘，或者是像過去一樣，硬凹、校正、修改，民眾好像就會接受，但其實事實不是這樣，「所以我想除了刪除影片，更重要應該要出面向大眾致歉。」
至於針對陳時中提出的政見本質，蔣萬安則並未多加批評，並表示公廁的目標，是希望能夠提升整體的清潔衛生，這個是所有市民朋友大家共同的感受。「包括故障能不能及時修復？包括整體的清潔衛生是不是能夠維持在一定的品質？還有包括女性朋友，是不是需要大排隊伍，每次都要等待非常久？」蔣萬安說，這些其實不僅只是硬體的建置、整體的提升，還有相關的管理維護整體的品質，這些才是最重要的。