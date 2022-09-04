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封城鎖國害慘經濟！ 中國學者痛批：一副好牌「被打壞」

▲中國因封城鎖國政策，經濟受到重創。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國因封城鎖國政策，經濟受到重創。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

2022-09-04 10:56:26

中國近日因疫情再次升溫，政府於9月1日突然宣布，逾2000萬人口的成都市當天晚上6點「全體居民原則居家」，也就是進入封城狀態。今年四、五月時，中國經濟大城上海也因疫情全面封鎖。面對疫情起伏與疫情防控政策的影響，對於已經放緩的中國經濟無疑是雪上加霜，也讓不少中國的經濟學者看不下去，痛批再這樣封控及閉關鎖國，中國手上一副好牌會被打爛。

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中國濟南大學商學院教授趙建2日發布名為《中國龐大的基建和債務，經不起長時間閒置》的文章，內容提到「清零政策」對經濟的傷害。他在文中指出，如果將中國視為一個「公司」，那麼這個公司具有非常高的「經營槓桿」，營收的變動對利潤變動有較高的槓桿效應，獲利會被放大，虧損也會被放大。

文章提到，中國的基礎設施平台固定資產投資成本和「沈沒成本」相當龐大，還有這些固定資產背後的「可怕的債務」，因此中國這個「公司」具有極高的，與業務流量和利用率無關的折舊成本和經營成本，以及為維繫這個龐大的基礎設施背後的債務成本。此外，中國的經濟閒置成本極高，高鐵、公路、機場、寬闊的城市道路和高樓大廈，因為封控而沒有使用，折舊成本和財務成本不會降低，反而會因此造成嚴重虧損。

還有債務問題也必需正視。現在中國民眾買房借的錢大多是支付土地轉讓金，而政府收到的土地轉讓金或者以此為抵押借的債之後，則是投入到基礎設施。像這樣高經營槓桿、高財務槓桿的「雙槓桿結構」，如果陷入長時間停滯會加劇虧損，屆時「大國經濟優勢就變成大國經濟劣勢」。

趙建強調，對於長期一刀切的疫情封控及閉關鎖國感到相當擔憂，可能導致中國一副好牌「被打壞」，最可怕的莫過於閉關鎖國，很有可能使得中國高經營槓桿、高財務槓桿體系崩潰，必須防範及反擊閉關鎖國等亡國舉措。

趙建文章發表後，許多中國網友紛紛叫好，「用刀口舔血的賭徒心態治國，那就很難有好結果了」、「高鐵機場高速公路通通被核酸暴虐」、「擔心是有道理的，而且有較大的機率」。

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