BA.5來勢洶洶 指揮中心僅買BA.1疫苗？蔣萬安：重蹈覆轍
新冠肺炎疫情近日因為Omicron亞型珠BA.5緣故，在台灣的疫情又逐漸升溫。不過防疫指揮中心遭到外界質疑，明明近日流行的病毒株為BA.5，但卻仍舊持續採購BA.1病毒株的疫苗，恐怕無法對症下藥。指揮官王必勝則指出「要用準備好的雨傘來擋雨，而不是新型的雨傘」。對此國民黨台北市長參選人蔣萬安則批評，指揮中心仍在重蹈覆徹，民眾已經很厭倦指揮中心這樣的態度。
蔣萬安指出，疫情指揮中心從過去兩年，不管在相關的整備上面，疫苗採購、快篩試劑、抗病毒藥物，要什麼沒什麼，我想這是民眾最大的感受。「今天我們面對新的病毒株的疫情即將來到，指揮中心到底有沒有做好準備？」蔣萬安說，其實這些都是可以預見，看到其他國家已經有的經驗，能不能吸取教訓，提早做相關的整備？但是現在看起來，似乎又要重蹈過去的覆轍。
蔣萬安強調，這些都是民眾沒有辦法接受的，所以還是要再次呼籲指揮中心，當外界有提出好的建議，其實應該要虛心地接受，而不是非常傲慢的，用似是而非的比喻來回擊，「其實我想民眾已經很厭倦指揮中心這樣的態度，我們還是希望大家能夠共同守住疫情，維護民眾的生命健康安全。」
※【NOWnews 今日新聞
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