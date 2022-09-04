強颱軒嵐諾解除陸警！下半天雨勢趨緩 海警解除時間曝光
強烈颱風「軒嵐諾」持續往北移動，不過暴風圈範圍已經脫離台灣陸地，中央氣象局今（4）日上午11時解除陸上颱風警報，但海上警報持續發布中，預期今日下半天隨著軒嵐諾颱風持續北上遠離，各地風雨有機會逐漸趨緩，至於海上颱風警報最快今晚有機會解除。不過氣象局提醒，目前竹苗以北山區及南投、台中一帶山區雨勢還會持續，且先前降雨量已經相當大，民眾務必要多加留意。
根據氣象局最新觀測資料顯示，目前軒嵐諾颱風中心位置在台北東北東方約350公里海面上，以時速17轉21公里速度，向北轉北北東方向移動，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑約300公里，10級風暴風半徑約100公里。暴風圈已經脫離台灣陸地範圍，不過目前仍持續影響台灣北部及東北部海域。
氣象局預估，未來軒嵐諾颱風會持續北上遠離，今日下半天到入夜之後各地風雨就會慢慢趨緩。根據氣象局觀測，從週五至今日上午11時為止，新竹鳥嘴山累積雨量達到616毫米最多，其次是新北市坪林的492毫米。氣象局上午也持續針對15縣市發布豪雨特報，目前苗栗以北地區都豪雨警戒區內，尤其竹苗山區、南投山區恐有局部大豪雨。提醒民眾連日來的豪雨在山區累積不少雨量，務必要留意坍方、落石及土石流，低窪地區要慎防淹水。
至於風力方面，今日台灣附近各海面風浪仍大，尤其基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海地區，以及澎湖、馬祖易有長浪發生，沿海地區浪高也達到4米以上，請民眾不要前往海邊活動。而新北市東北角、北海岸及恆春半島有10到11級強陣風，北部、東北部、東南部及高雄、屏東沿海空曠地區、馬祖、綠島易有9至10級強陣風，台北市區今日上午也觀測到8級以上的強陣風，請民眾還是要留意強風威脅。