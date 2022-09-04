LINE老闆熱鍵＠All怎麼反制？「3步驟」不漏訊息又免打擾
LINE日前率先在Android開放「＠All」功能，可以一鍵標註群組所有人，對於老闆和主管階層或是便利性十足，當發送重要通知時可以一次通知群組所有人，現在不只有Android可以使用，電腦版也已經全面開通「老闆熱鍵」了，目前iOS尚未開放此功能，但被標記還是會通知。但這被稱為「老闆熱鍵」的新功能，想要反制不被打擾也不是沒辦法，輕鬆做好3個步驟，設定好關鍵字輕鬆搞定。
LINE電腦版須更新至7.11(含)以上版本就能使用「全部標註」功能，在群組聊天室輸入框打「@」，就會看到「＠All」的選項，或直接輸入「＠All」，就可以一次標註全部成員，即便對方沒有升級到最新版本依舊可以收到通知。「全部標註」功能只有在「群組」與多人聊天室裡有，不包含LINE社群聊天室與官方帳號。
目前「標註」相關的提醒大多是預設開啟，可以一鍵關閉，但是當關閉所有通知時，所有通知和訊息都會靜悄悄，之後回到LINE檢視還是多少會擔心漏掉重要訊息，這時可以在電腦上加設「關鍵字」，雖然不會挑出通知，但檢視訊息時會反藍色提醒用戶。
電腦版設定關鍵字的路徑為：設定→聊天→關鍵字提醒→輸入重要的關鍵字