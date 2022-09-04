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18歲公民權支持度6都最低　吳怡農：首場宣講從台中出發

▲「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農（前左二）上午到台中大雅掃街，為「18歲公民權」進行宣傳。（圖／蔡其昌競選總部提供，2022.09.04）
▲「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農（前左二）上午到台中大雅掃街，為「18歲公民權」進行宣傳。（圖／蔡其昌競選總部提供，2022.09.04）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-04 12:38:17

根據「壯闊台灣聯盟」先前民調，僅有53%選民知道年底有18歲公民權修憲複決，且支持度僅39%。聯盟發起人吳怡農指出，台中在六都支持度最低，因此他今天從台中出發，進行首場宣講，希望號召更多人支持18歲公民權，維持公平正義的價值。

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「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農今（4）日上午和台中市長參選人蔡其昌、前立委洪慈庸、陳柏惟等人在大雅市場掃街，力推「18歲公民權」，接著和陳柏惟、立委莊競程，台中市議員周永鴻、江肇國、蔡耀頡等人到潭子藍調咖啡，為首場座談會主講。

▲吳怡農（右一）參與「18歲公民權」座談會，他指出台中在六都支持度最低，宣講活動從這兒起跑格外有意義。（圖／翻攝周永鴻臉書，2022.09.04）
▲吳怡農（右一）參與「18歲公民權」座談會，他指出台中在六都支持度最低，宣講活動從這兒起跑格外有意義。（圖／翻攝周永鴻臉書，2022.09.04）
吳怡農說，11月26日有一張重要選票就是修憲公投，該案推動將近20年，好不容易今年3月立院通過，若要成功修憲複決，須有一半公民同意，亦即1930萬人要有965萬同意票，規模比小英連任817萬票還高。

根據「壯闊台灣聯盟」先前做的民調，僅有53%選民知道年底有此項公投、39%支持，目前還差200萬票。吳怡農說，在年齡層部份50-59歲的支持度最低；在六都部份，台中的支持度最低僅有42.4%，但還沒決定者15.3%，也是六都最高，因此第一場宣講活動，就從台中開始。

吳怡農說，台灣已經決定18歲就是成年人，沒有人反對年輕人參政，憲法卻沒跟上台灣社會的進步，18歲可以當兵、民刑法已有公民義務，卻沒有公民權利，推動18歲公民權是為維持公平正義的價值。

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