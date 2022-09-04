軒嵐諾「颱風尾」掃雨！今晚小心豪雨 中秋連假天氣曝光
軒嵐諾颱風今（4）日二度增強為強烈颱風，從台灣東部外海北上過程中，雖然暴風圈從今日凌晨到上午短暫掃過東北角，為北部山區帶來顯著雨勢，但實際上風雨還算都在預期當中，尤其軒嵐諾颱風南側及東南側的環流雲系相當厚實，而台灣剛好就在颱風環流較弱的的西側，真的可以說是運氣相當好，躲過強颱最大的威脅。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，颱風結構其實是不對稱的，通常來說，在颱風東側或東南測的環流是風雨最大的區域，反之在西側或西北側風雨較小，這次軒嵐諾颱風直直地從台灣東部外海北上，台灣陸地剛好就在西側的位置，相對來說閃過最大的風雨威脅。不過要特別注意的是，隨著颱風持續北上，風向從原本的北風轉為偏西北風，少了大屯山的屏障，台北市區感受到的風雨就相當明顯，不過下半天開始風會先慢慢小下來，雨勢則要等到入夜後才會趨緩，所以民眾今日仍要持續留意豪雨威脅的情況，尤其山區民眾要特別小心不可大意。
氣象局特別提醒，今日竹苗山區、南投山區有局部豪雨或大豪雨，雨勢恐怕會持續到入夜之後才會趨緩，而北台灣除了新竹市以外，其餘都豪雨警戒範圍內，請民眾務必留意。
吳德榮說，明（5）ㄖ颱風持續遠離之後，台灣附近轉為偏西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區恢復多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。週二（9/6）起台灣位於一個大低壓帶環境中，水起明顯增加，全台各地都有局部短暫陣雨，尤其午後個山區雨勢較大。而週三起到週六中秋節當天（9/3~9/6），受到東北風增強影響，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨的天氣。