中秋去哪沒想好？5種懶人燒烤趴一次看　星空、海灘都有

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近來旅遊界颳起「露營風」熱潮，搭上疫情不能出國的阻因，許多國人轉而選擇「奢華露營」旅遊體驗，各種露營場地更是百花齊放。位於苗栗的客泊樂豪華露營在中秋檔期推出一泊二食，不僅有專人準備烤肉食材，更使用無煙烤盤，免去炭火燒烤的油煙，能夠盡情享用無菜單BBQ饗宴，讓遊客在浪漫星空下輕鬆與家人朋友賞月烤肉，好不愜意！
2.台東長濱海邊舟舟曉晴星空露營地
你有過邊烤肉邊看海的體驗嗎？！位於台東海岸線旁的海邊舟舟曉晴星空露營地主打躺在帳篷內就能一覽日出與遼闊海岸線；現場更設有專屬烤肉桌，營地也會準備海陸燒烤食材，從扇貝、白蝦、海瓜子到各式燒烤肉品應有盡有，讓你和家人在海邊星空下享受浪漫中秋節。
3.陽明山天籟渡假酒店
中秋過後正式進入秋冬季節，漸漸變涼的天氣若不想到野外露營吹風，也可考考慮來個暖呼療癒的溫泉之旅。位於陽明山的天籟度假酒店擁有全台最大的露天溫泉設施，整間酒店被山巒環繞，風景優美讓你享受還被山群包圍的泡湯清幽感。除此之外，天籟酒店9/9、9/10中秋期間推出「戶外星空廚房BBQ及蒙古烤肉」，不用自己大包小包準備食材外，還有專人幫你準備炭烤海陸串燒、火烤沙朗牛大餐等豐盛烤肉盛宴，吃完還有戶外煙火秀可以看，賞月之餘欣賞煙火也是不錯的體驗。
4.台北大直英迪格酒店
誰說中秋節不能穿扮美美的大拍網美照？台北大直英迪格酒店邀請你這個中秋到星級酒店體驗主廚級燒烤服務，9/9、9/10在4樓餐廳T.R Bar & Kitchen及戶外酒吧sneaKOut BAR推出「月圓酒肉狂」中秋烤肉派對，感受滿滿熱帶風情外，現場還提供PRIME肋眼、M7紐約客、戰斧豬排、BBQ豬肋排、法式羊排等肉品吃到飽，更有氣泡酒、紅酒、白酒無限暢飲，還沒想好計畫的話不妨考慮來高級飯店大口吃肉、喝酒！
5.台北國泰萬怡酒店
接續上個星級酒店烤肉趴體驗，萬怡酒店也在9/9、9/10兩天推出「秋享。高空燒烤饗宴」，提供香蒜烤生蠔、美式燒烤豬肋排、韓式石盤烤肉等多國精緻豐富的料理，海陸燒烤搭配獨門烤醬配料，一邊享用精緻美味佳餚，一邊遠眺城市迷人高空夜景，讓你感受不一樣的中秋歡樂氛圍！
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