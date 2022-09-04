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快訊／本土確診＋34126！死亡個案增35人　境外移入232例

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-04 14:02:162022-09-04 14:04:20

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增34,358例COVID-19確定病例，分別為34,126例本土個案及232例境外移入；另確診個案中新增35例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之34,126例本土病例，為15,771例男性、18,347例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,636例)，臺北市(4,219例)，臺中市(3,973例)，桃園市(3,918例)，高雄市(2,555例)，臺南市(2,040例)，彰化縣(1,403例)，新竹縣(1,034例)，新竹市(1,024例)，屏東縣(829例)，苗栗縣(818例)，基隆市(750例)，宜蘭縣(727例)，花蓮縣(647例)，雲林縣(630例)，南投縣(529例)，嘉義縣(474例)，嘉義市(324例)，臺東縣(278例)，澎湖縣(163例)，金門縣(135例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增35例本土病例死亡個案，為19例男性、16例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至9月1日，死亡日期介於5月22日至9月1日。

指揮中心說明，今日新增232例境外移入個案中，為132例男性、100例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(10例)，印尼(6例)，泰國(5例)，新加坡及菲律賓(各4例)，法國及日本(各3例)，柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、印度、香港及馬來西亞(各2例)、緬甸及韓國(各1例)移入，另185例感染國家調查中。入境日期介於今年8月6日至9月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,397,567例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,947,760例排除)，其中5,442,981例確診，分別為28,905例境外移入，5,414,022例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,063例COVID-19死亡病例，其中10,047例本土，個案居住縣市分布為新北市2,140例、臺北市1,127例、臺中市1,009例、高雄市940例、臺南市777例、桃園市760例、彰化縣590例、屏東縣411例、雲林縣318例、南投縣297例、苗栗縣244例、嘉義縣235例、基隆市221例、宜蘭縣201例、花蓮縣166例、嘉義市165例、新竹縣157例、臺東縣142例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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