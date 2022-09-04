中重症＋68！新增2歲女童MIS-C個案 兒童重症累計200例
中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增34,358例COVID-19確定病例，分別為34,126例本土個案及232例境外移入；另確診個案中新增35例死亡。發言人莊人祥表示，今日沒有特殊死亡個案，另外今日新增68例中重症個案，包括一位2歲女童診斷MIS-C，國內至今已累計兒童重症200例，其中125例是MIS-C。
莊人祥說明，今日新增中重症個案中比較值得注意的案例是一位2歲女童，沒有接種疫苗也沒有慢性病史，7月11號確診，8月25號開始發燒，8月30號出現手腳起疹子的症狀，送醫急診，診斷為MIC-C，發炎指數增高，凝血功能異常，另外還有喉嚨紅腫等症狀，收治住院治療。目前病情有所好轉，但仍在一般兒童病房住院治療中。
莊人祥表示，國內兒童重症累計200例，分別是125例MIS-C、29例腦炎、22例肺炎、、10例哮吼、3例敗血症、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）、1例心肌炎，以及另外7例是到院前死亡。（編輯：倪浩軒）
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