蘋果地圖曾爛到庫克出面道歉 如今導航輾壓Google Maps
蘋果發表會將在台灣時間周四（9/8）凌晨登場，預計會有iPhone 14系列亮相，屆時最新作業系統iOS 16也有望同步開放更新。在蘋果預載的App中，2012年開放時曾被用戶嫌到一無是處的「蘋果地圖」，經過10年的精進，如今逐漸追上Google 地圖，中網友對於「導航」功能大力讚賞，指令明確清楚，轉對不輸給Google，唯一美中不足的是圖資不夠完整，還是大輸Google Maps。
蘋果地圖2012首次出現在iOS 6作業系統上，但剛開始時漏洞百出、功能不夠完整，連死忠果粉都支持不下去，當時讓蘋果CEO庫克也不得不出面道歉，甚至建議大家暫時使用Google Maps，淪為網友的笑柄。如今10年過去了，今年秋天即將迎來iOS 16，地圖功能上也有了不少更新。將推出多停靠站路線規劃功能，讓使用者可以事先規劃多達15個停靠站，並在準備出發時自動將路線從 Mac同步到 iPhone 上，算是相當實用。
但其實這些功能Google Maps已經擁有多年，且針對台灣機車族來說非常重要機車導航，蘋果地圖也還沒有開放，以功能的完整度來說，蘋果地圖可能暫時還是輸給Google Maps不少。相形之下，對於開車族來說，蘋果地圖的好評正默默的往上攀升，不少網友就認為蘋果地圖的導航比較舒服，會明確的點出路名和轉彎的方向，相較於Google地圖的「微向東走、向右轉再向右轉往東走」的方向指令，覺得蘋果地圖的語音指令明確很多。用過的網友表示：「蘋果導航輾壓Google。」
雖然蘋果地圖有導航功能受到肯定，可是圖資系統不夠完整是重傷，讓用戶也只能說「差Google太多了！」
另有神人混搭使用「Google地圖查店家資訊後，用蘋果地圖導航搭配Apple Watch的震動提醒。」有網友提到，手錶左轉右轉震動頻率不同，而且提示時間比較好切對於要換車道準備有幫助。
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