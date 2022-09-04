東南區林珮涵易名再出發 新名林霈涵力拼藍營第三席

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失去議員身分8年裡，林霈涵並未忘懷服務初心，只要里鄰長或市民反映意見，她與團隊總會去尋求資源奧援，或請同黨籍議員協助。2018年地方選舉國民黨重返執政，她擔任盧市府市政顧問，更能直接向市府反映，為地方建設出力。
林霈涵說，這8年來服務處未曾關門、服務也不曾打烊，支持者不離不棄多所鼓勵，讓她得以在沒有資源挹注下，苦撐至今再出發。民眾給她莫大勇氣與鼓勵，讓她有信心再續家族女力擔任七屆市議員近30年情緣。
東南選區應選5席議員，2018年時泛藍候選人總得票數贏過泛綠候選人，但因票源分散，國民黨只拿2席，輸給民進黨的3席。林霈涵認為，藍營在東南選區基本盤並不輸給綠營，且2018年正是「全民討厭民進黨」好時機，但市議員選舉結果，席次依舊輸給綠營，應是藍綠陣營政治文化差異化造成。
林霈涵表示，盧秀燕市長及市府團隊4年來的市政建設成績，已取得市民廣泛支持與信任，連任看好度極高，如無意外，盧市長應可順利連任，成為藍營最強母雞，在盧市長提攜與帶領下，她有信心翻轉選情，力拼藍營第三席，成功重返政壇。
擔任過兩屆市議員的林霈涵表示，台中人對於她母親林張久美、妹妹林佩樂應該不陌生，她們母女三人合計有近30年的議員資歷，為東南區建設付出心力，有目共睹。只是，這些年來東南區新興建案不斷推出，大量外來人口遷入，為了爭取地方支持，現階段要全力以赴的是，讓「舊雨新知」們信任家族數十年來服務地方的初心不變，並信任她誠懇實在的處事為人，在取得選民信任後，將寶貴一票投給「東南區的女兒-林霈涵」。