東南區林珮涵易名再出發 新名林霈涵力拼藍營第三席

8 年前意外落選後，台中市前議員林珮涵服務處不曾關門，也未曾中斷地方服務。蓄勢待發多年，她沈潛學習，自我提升，更組織堅實服務團隊，企圖東山再起。此次，獲得國民黨提名參選東南選區市議員，為展現必勝決心，她以全新名字「林霈涵」再出發。

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林霈涵說， 2014 年意外落選，難免感到沮喪，花了很長時間調適，失去 2018 年再戰先機。此次易名重新出發，有其深意。她說，將「珮」改為有雨水的「霈」，具有「及時雨」之意。她自我期許，在民眾有需要時，要像及時雨般給予最適切服務。

失去議員身分 8 年裡，林霈涵並未忘懷服務初心，只要里鄰長或市民反映意見，她與團隊總會去尋求資源奧援，或請同黨籍議員協助。 2018 年地方選舉國民黨重返執政，她擔任盧市府市政顧問，更能直接向市府反映，為地方建設出力。

▲中市東南區林珮涵易名林霈涵再出發，力爭藍營第三席。（圖／服務處提供）

林霈涵說，這 8 年來服務處未曾關門、服務也不曾打烊，支持者不離不棄多所鼓勵，讓她得以在沒有資源挹注下，苦撐至今再出發。民眾給她莫大勇氣與鼓勵，讓她有信心再續家族女力擔任七屆市議員近 30 年情緣。

東南選區應選 5 席議員， 2018 年時泛藍候選人總得票數贏過泛綠候選人，但因票源分散，國民黨只拿 2 席，輸給民進黨的 3 席。林霈涵認為，藍營在東南選區基本盤並不輸給綠營，且 2018 年正是「全民討厭民進黨」好時機，但市議員選舉結果，席次依舊輸給綠營，應是藍綠陣營政治文化差異化造成。

林霈涵表示，盧秀燕市長及市府團隊 4 年來的市政建設成績，已取得市民廣泛支持與信任，連任看好度極高，如無意外，盧市長應可順利連任，成為藍營最強母雞，在盧市長提攜與帶領下，她有信心翻轉選情，力拼藍營第三席，成功重返政壇。