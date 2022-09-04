軒嵐諾漸遠離！午夜前可望解除海上警報 中秋天氣有變數
根據氣象局最新觀測資料，今（4）日下午2點30分，強烈颱風軒嵐諾中心位置在北緯26.8度，東經124.8度，即在台北的東北東方約380公里之海面上，以每小時17轉22公里速度，向北北西轉北北東進行。雖然軒嵐諾正在逐漸遠離台灣，但對東北部海面及北部海面仍構成威脅，在海面航行及作業船隻仍應嚴加戒備。
氣象局表示，受到颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面及巴士海峽風浪仍大，蘭嶼、基隆北海岸、恆春半島、離島等地區仍須注意強風。颱風的外圍環流持續給北台灣以及中南部山區帶來雨勢，要到入夜才會緩和。氣象局提醒，北部山區這幾日已經累積非常龐大的降雨量，民眾若要前往山區務必注意安全。
另外氣象局也預估，今日晚間午夜左右可望解除海上颱風警報，但颱風離開後的西南氣流，仍然會替南部山區帶來大雨，民眾須要持續注意。
對於軒嵐諾增強減弱又增強的變化，氣象局表示其實不算罕見，只是軒嵐諾剛好在中颱與強颱的界線遊走，導致比較受到關注。一般颱風只要停留在海面較久，就會發生類似的減弱又增強的現象。而展望下週天氣，軒嵐諾離開後禮拜一氣溫會明顯回升，接著禮拜二、三再稍微下降。而下週天氣存有變數，因為台灣東部海面仍有低氣壓系統在發展，中秋連假天氣如何，仍待觀察。（編輯：倪浩軒）