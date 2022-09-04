台南喋血案！越籍男移工中12刀慘死 2涉案同鄉移送南檢
台南市安南區1名30歲潘姓越南移工，在3日凌晨被發現倒在血泊中，傷重身亡，經檢察官初步相驗，死者身上約有12處銳器傷，左胸2刀，其中1刀深及臟器外露，但確切死因還有待解剖詳查；警方昨日已鎖定3名同為移工的犯嫌，並帶回2名涉案男子，今（4）日訊後，依殺人罪嫌將2男移送台南地檢署複訊。
據了解，這起兇殺案發生在3日凌晨1時06分，疑似有多位移工衝上宿舍2樓，一群人經過拉扯扭打，疑亂刀砍死30歲潘姓越南移工，犯案後3人隨即逃逸。警方獲報到場，發現潘男身中多刀、臟器外露，且已明顯死亡。經初步調查，發現共有3名作案人，分別為1人在1樓把風、2人上樓行兇，研判為情感糾紛釀成殺機。
台南地檢署初步相驗，死者身中約12處銳器傷、左胸有2刀，其中1刀深及臟器外露，但確切死因還有待解剖後判定。警方則在案發後，組成專案小組追緝兇嫌，經調閱監視器後，掌握3名涉案移工身分，並帶回2男回分局調查，今日下午1時許，依殺人罪嫌將2名涉案人移送台南地檢署複訊。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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