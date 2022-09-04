劉德華開唱4億粉絲爭睹！主持人尬聊「你天天想誰」冷場
香港「四大天王」之一的劉德華（華仔），年屆60歲魅力不減，他昨（3）日舉辦《把我唱給你聽》線上演唱會，作為出道40年的獻禮，高唱《笨小孩》、《如果妳是我的傳說》、《冰雨》等經典歌曲送給粉絲，觀看人數不斷攀升，最終吸引逾4億人欣賞！美中不足的是主持人準備不夠，製造了許多冷場，讓華仔有點尷尬。
劉德華這幾年算是疫情重災戶，2018年因感冒腰斬數場音樂會，讓粉絲深感遺憾，沒料到2020年他自掏腰包千萬元港幣（逾新台幣4千萬元）開唱，結果又因疫情取消，不僅損失金錢，數度取消演唱會的紀錄，也可能會影響未來申請紅磡體育館的檔期，所幸藉著開通線上直播平臺帳號，還能以歌聲與粉絲相伴。
他昨演唱多首招牌歌曲，吸引超過4億人觀看，被陸媒譽為「頂流中的頂流」，尤其是安可曲《十七歲》，由劉德華親自作詞，描述他的成名路程，把粉絲都唱哭了。他感性地說：「如果十七歲，我沒有做這個選擇，我就不會遇見你們，如果十七歲，你們沒有選擇喜歡我、支持我，就不會有今天的劉德華」，場面為之動容。
不過現場主持人李好的問話，卻引起網友吐槽「太尷尬」，他首先稱呼劉德華為「華仔哥」，奇怪問候讓粉絲覺得彆扭，又在天王唱完《天天想你》時，突然問華仔「你天天想誰」，網友更不能理解，「當下我都震驚了」、「見到劉德華太緊張嗎」、「下次換個主持人吧！」粉絲也表示，華仔本身氣場夠強，掌控全場沒問題，演唱會其實不需要主持人。