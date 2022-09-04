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韓國樂天全面撤守中國　瞄準越南、放眼東南亞市場

▲韓國樂天集團全面撤守中國，將眼光放在越南市場，積極發展零售及餐飲業。（圖／翻攝自Vietnam Investment Review）
▲韓國樂天集團全面撤守中國，將眼光放在越南市場，積極發展零售及餐飲業。（圖／翻攝自Vietnam Investment Review）

國際中心楊雅婷/綜合報導

2022-09-04 15:44:522022-09-04 15:48:00

韓國第5大企業樂天集團8月18日宣布，董事會已通過出售成都樂天百貨的決議，這也是樂天集團在中國的最後一家百貨門市，等於宣告樂天將全面撤出中國市場。樂天自中國撤出後，將加速拓展越南的零售與餐飲業務，樂天集團董事長辛東彬在8月31日與越南國家主席阮春福會晤時表示，希望樂天能夠持續扮演越韓經濟合作的推手，而越南也是辛東彬8月15日獲得特赦後，第一個海外出訪地。

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越南當地媒體越南快訊（VnExpress）報導稱，樂天集團董事長辛東彬選在決定撤出中國市場之際，出訪越南、拜會阮春福，可見樂天集團對僅次於韓國與日本第三重要的越南市場高度重視。樂天集團去年成立了Lotte Ventures Vietnam，是越南首家獲得批准的外國風險投資公司。

數據顯示，韓國企業對越南投資總額達800億美元，越韓雙向貿易額達780億美元，韓國躍升為越南第3大貿易夥伴。

根據樂天購物公司（Lotte Shopping）的說法，樂天購物公司正積極在越南和印尼拓展業務，尤其看好越南市場的零售業務成長強勁，而且越南民眾的收入也在持續攀升。

目前樂天集團在越南共有270家的Lotteria（台灣稱：儂特利）速食店以及15家樂天瑪特（Lotte Mart）超市，此外，樂天的子公司也在越南首都河內及南部經濟大城胡志明市興建購物中心和公寓。

與此同時，樂天集團在中國做了14年的生意後，目前正計劃出售位於中國成都的最後一家百貨公司。這意味著，因「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）在韓國部署而被波及的樂天即將完全撤出中國。

樂天集團於2008年進入中國市場，總部位於上海，在天津、成都、瀋陽等地都有展店。但在2017年因韓國部署薩德導彈系統，導致樂天遭到中國消費者抵制，之後樂天在中國的發展陷入困境，業績重挫、各門市關閉，現在只剩下成都門市。韓國媒體報導稱，樂天集團經過多年挫敗後，終於徹底放棄「對中國市場的迷戀」，將投資觸角轉向東南亞國家。

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