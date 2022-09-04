中共藉圍台軍演攻台？國戰會民調：66%民眾不擔心

美國眾議院議長裴洛西率領眾議院訪問團訪問台灣，中共因此強烈抗議，於8月4日起陸續在台海附近舉行大規模軍事演習，使近期台海兩岸情勢受到國際關注。根據台灣國際戰略學會今（4）日公布民調，66.4%受訪者不擔心中共藉軍事演習犯台。
台灣國際戰略學會公布民調，針對「中共是否會藉由演習機會攻打台灣」的問題，多數民眾並不擔心，比例達66.4%，而表示擔心的民眾有30.2%；中共軍演期間對台海周邊進行飛彈試射，日本防衛省公布其中有4枚飛彈越過台北上空，有民眾質疑為何政府及國防部未有任何動作，對於沒有發布「防空警報」的作為民眾是否能接受?民調顯示有49.4%民眾認為能接受，而不能接受者則有40.9%。
蔡政府近期也陸續邀請其他國家政要來台訪問，民調詢問「是否應繼續邀請國外政要來訪？」有52.9%民眾表示支持，而不支持的民眾則有36.3%。
針對蔡政府這次面對中共軍演的應變處理表現，有41.9%表示滿意，而表示不滿意的比例則是44.6%，國戰會指出，兩者比例差異不大，顯示民眾對蔡政府的應變處理表現評價分歧。
本次民意調查委由山水民意研究股份有限公司執行，訪問期間為2022年8月31日至9月2日；共完成1,076份有效樣本數， 其中市內電話完成537份、手機電話完成539份。在95%的信心水準下，抽樣誤差約± 2.99個百分點；為使有效樣本符合人口母體結構，依內政部最新人口資料進行地區、性別、年 齡層、教育程度加權處理。