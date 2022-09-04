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陳時中免治馬桶影片惹議　黃珊珊：立意良善但不該當兒戲

▲台北市長參選人黃珊珊4日下午前往天母，參與民眾黨議員參選人「學姊」黃瀞瑩服務處的暖屋活動，並於會後接受媒體訪問。（圖／黃珊珊辦公室提供）
▲台北市長參選人黃珊珊4日下午前往天母，參與民眾黨議員參選人「學姊」黃瀞瑩服務處的暖屋活動，並於會後接受媒體訪問。（圖／黃珊珊辦公室提供）

記者丁上程／台北報導

2022-09-04 16:05:25

民進黨台北市長參選人陳時中昨（3）日公布「公廁三寶」政見，並合體網紅四叉貓拍宣傳片，但影片中陳時中「廁所偷窺」的畫面引發爭議。對此台北市長參選人黃珊珊今（4）日下午也回應，表示他認為陳時中原來的立意是良善的，想要透過開玩笑的方式進行政見宣傳，「但是性騷擾跟窺視這件事情，真的不是可以用兒戲來帶過。」

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黃珊珊今日下午前往天母，參與民眾黨議員參選人「學姊」黃瀞瑩服務處的暖屋活動。接受媒體訪問時，被問到陳時中宣傳免治馬桶政策影片爭議，黃珊珊表示，自己身為女性，認為這件事情真的不能兒戲。「我覺得他們原來的立意應該是良善的，想要開個玩笑，但是性騷擾跟窺視這件事情，真的不是可以用兒戲來帶過的。」黃珊珊說，這些事情可能會造成別人很大的陰影，沒有尊重別人隱私之餘，可能也會教壞小孩子。

至於針對免治馬桶政見，黃珊珊則強調，過去有議員提出類似的建議，也質詢過很多次，市府方面也有做過評估，「之前我記得新竹市也有試辦，75%的市民是反對的。」黃珊珊說，公共廁所的重點其實應該放在品質的提升，比去設計一個華而不實的設備來的有用。

至於陳時中競選團隊發言人林楚茵則抨擊，台北市議會及市府的廁所也有安裝免治馬桶，為何一般市民不能用？對此黃珊珊則強調「不用製造階級對立」，市議會有設置免治馬桶，是因為有設置管理維護的權責，至於一般的公廁若是設置免治馬桶，但卻沒有清理乾淨，恐怕會造成更大的困擾，「重點在於我們提供一個無臭無味，然後乾爽的環境是比較重要的。」

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