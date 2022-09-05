林美秀自爆「坐骨神經不舒服」 范少勳當暖男幫忙約看診
真人秀節目《歡迎光臨-等你來家1》由華視與東森超視、Line TV、貝立德、鑫傳國際共同投資打造，由灰人文化傳媒及原也文化行銷共同製作，以「社區再生」全新題材為主題，卡司一次集結三金的吸睛陣容，包括林美秀、動力火車、玖壹壹以及范少勳共同主演，7人在澎湖縣的離島員貝嶼拍攝，整整歷時半個月不間斷、時時刻刻都被鏡頭捕捉。
林美秀這次擔任戶長一職，笑說：「所有東西都要管，要做的事情太多太多了！煮的方面協助滿多的！」貼心的她在拍攝期間還特別親自下廚煮水餃、買杏仁茶慰勞所有工作團隊。身為節目裡唯一的一朵花，林美秀開玩笑說：「不能說他們是敬老尊賢，而是禮遇女生優先，覺得我好像小妹妹，有哥哥們在幫忙我，他們真的很溫暖。」
對於這次拍攝，林美秀直呼收穫滿滿，「用15天認識了這6位朋友，我們碰到困難時知道什麼是分工合作，也聊出很多心裡的話！」談到印象深刻的任務，她笑說有回與春風一同打造網美打卡熱點，2人刷油漆，整整刷了一整個早上，但也因此變得更熟識。
林美秀也誇讚尤秋興工作相當認真，又具幽默感，簡直是喜劇泰斗，也說健志是活潑的小孩、很過動，是很好的公關，懂得招呼客人，至於洋蔥，她逗趣說：「他比較像戶長，要負責吧台飲料、還要做料理，真的很忙，後來還帶遊客去海上導覽，是我們最佳的『笑果』。」而范少勳既認真又熱心，聽聞她坐骨神經不舒服，回台灣還主動預約好醫師，要姊姊趕緊去治療。《歡迎光臨-等你來家1》10月8日起每週六晚間8點在華視主頻首播上檔、10月8日晚間10點在LINE TV、10月9日晚間8點在東森超視接力播出。