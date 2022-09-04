影／BA.5盛行中央仍買BA.1疫苗 黃珊珊：陳時中說謊？
台灣新冠肺炎疫情因為Omicron變種病毒株BA.5緣故，近日持續升溫。不過防疫指揮中心此時採購疫苗都是屬於BA.1，也被外界質疑慢半拍、恐怕無法對症下藥。指揮官王必勝則指出「要用準備好的雨傘來擋雨，而不是新型的雨傘」。對此台北市長參選人黃珊珊則指出，時任防疫指揮官陳時中早就告訴北市府訂了4000萬劑疫苗，「那現在又說沒有買，是王必勝沒有超前部署，還是陳時中根本就是說謊呢？」
針對中央疫情指揮中心採購疫苗爭議，黃珊珊今（4）日在接受訪問時指出，去年北市府有前往衛福部，與時任防疫指揮官陳時中討論台北市購買疫苗的事情，「他清楚地告訴我們中央已經定了次世代疫苗，加起來總共4000萬劑，請問4000萬劑在哪裡？」黃珊珊說，如果現在有BA.4、BA.5的疫苗的話，那去年應該都已經預定好了，那現在沒有，是不是當初又沒有預定呢？
「是王必勝沒有超前部署，還是陳時中根本就是說謊呢？」黃珊珊質疑，去年明明告知北市府今年會有4000萬劑，翻去年的新聞也知道，陳時中清楚告知外界次世代疫苗已經買好了，現在又說沒有買？而針對未採購BA.5疫苗，指揮官王必勝指出「要用準備好的雨傘擋雨，而不是用新型雨傘」的說法，黃珊珊則反酸「他的雨傘應該早就買好啦，怎麼現在才要買呢？」
※【NOWnews 今日新聞
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