百人同樂賞月趣、職人美食伴佳節　百貨大陣仗迎中秋

中秋佳節與親朋好友一同賞明月、嚐美食熱鬧相聚。高雄義享時尚廣場別出心裁推出「熱鬧迎中秋，百人同樂賞月趣」系列活動，9月10日中秋節當天於一樓戶外廣場，不僅提供經典月餅可免費享用，還規劃天文星象講座及天文望遠鏡賞月，讓大家一起同樂。而B2美食街也引進高雄在地日式生吐司專門店「真實吐司」與來自台中人氣伴手禮「似錦堂」手工蛋捲，以在地職人美食伴民眾過佳節。
義享時尚廣場「百人同樂賞月趣」系列活動將於9月10日在1F戶外廣場舉辦，6點半首先登場的「特色月餅好食趣」活動，現場準備了以「不二緻果」綠豆酥及蛋黃酥所拼成的巨大「享」字造型月餅，限量300份，民眾可持義享時尚廣場APP登入畫面即可免費兌換(每人限兌換乙份)；晚間7點將由「高雄市天文學會」團隊為民眾進行「天文星象大解密」講座，帶領大家一同認識秋季常見星體與觀測重點；民眾還可於晚間8點一起透過專業的天文望遠鏡進行賞月，現場還能使用自己的手機將月球表面的震撼畫面記錄下來，活動相關報名資訊，可至義享時尚廣場官網查詢。
義享時尚廣場即日起至10月31日止，於B2美食街引進來自台中人氣伴手禮「似錦堂」與高雄在地日式生吐司專門店「真實吐司」。源自高雄橋頭的生吐司專門品牌「真實吐司」，廣受好評的原味日式生吐司，採用新鮮食材全程無添加防腐劑及其他添加劑，並承襲日本經典製作工法，讓生吐司兼具含水量與蓬鬆感，連吐司邊都令人讚不絕口。現場亦提供招牌單片吐司搭配多種口味奶酥醬現烤服務；於義享時尚廣場快閃期間，推出全台首賣的「真實芋泥生奶包」；9月15日前凡至「真實吐司義享店」打卡即贈招牌奶酥抹醬乙瓶，送完為止。
發跡於台中的「似錦堂」手工蛋捲，以嚴選紐澳乳品與日本上白糖、洗選蛋等天然原料，從蛋捲漿料準備到熱壓摺疊都堅持手工生產，確保每一份產品都具備同樣的高品質，也因此創造出極高的回購率及好評口碑；9月7日前於凡至「似錦堂義享店」Google地標留下評論，即可享買一盒送一包的獨家優惠。