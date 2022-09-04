逃3天抓到了！桃園「行刑式命案」槍殺2男 兇嫌國道落網
桃園市中華路1日晚間發生槍殺命案，2名男子遭人以「行刑式」槍殺慘死在租賃的套房內，槍手經查為詐騙集團36歲蘇姓男子，在逃逸3天後，今（4）日傍晚約18時許，遭警方在國道3號北上277K處，查獲到案，已帶回進行偵訊、釐清案情。
據了解，嫌犯蘇姓男子與2名死者27歲的陳男、28歲的楊男，疑為詐騙集團同夥，而犯案的蘇男為詐團幹部，且疑似有竹聯幫背景，2死者則為車手，雙方疑似因黑吃黑引發殺機。1日晚間，蘇男約2男在桃園區中華路一處套房碰面，之後持槍行刑式殺害2人後逃逸，死者陳男被發現時躺床上、楊倒臥地上，2人分別左額及右額中彈，均貫穿腦部死亡，房內還找到3枚彈頭、3枚彈殼。
警方調查發現，兇嫌蘇男離去時態度從容，還疑似打了通電話，很可能是設局殺人後「回報上游完成任務」，再搭乘計程車逃逸，但詳細狀況和事發經過，還需調查釐清。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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