大元玩「真心話大冒險」太誠實 問這題比承認整容還可怕
大元（林艾璇）與連晨翔在三立、華視八點檔《門當互懟愛上你》演青梅竹馬，劇中大玩「真心話大冒險」，這算是每一個人在成長過程中都會玩的遊戲，別看大元平時什麼都敢說，玩這遊戲最怕碰上問題是「心裡有沒有討厭的人」，她笑說：「因為很怕對方在現場，我太真性情講了什麼，會不小心傷到對方的心，就算沒在現場也怕被傳到當事人耳裡，說不定越傳越誇張。」
而許多人會利用這遊戲向心儀的人告白，大元就覺得自己會這麼做，她覺得如果對方有勇氣在眾人面前用遊戲的方式告白很浪漫又霸氣，連晨翔則笑說自己不會用這機會吿白，因為自己不太好意思在很多人面前表白，但若是別人用這遊戲跟他告白則會覺得很有意思。
大元曾經碰過最糗的就是遊戲過程有人問現場的人有沒有整容，這時就會開始討論到底怎樣算整容，矯正牙齒算嗎？打肉毒算嗎？然後討論完後就會直接把自己做過的醫美都講出來，也算是很誠實，連晨翔聽後笑說他真心話最糗是當年追校車追到摔倒，旁邊全是各大學校的學生在看，自己還要當成若無其事。
大砲個性的大元其實滿怕這類遊戲，因為有人就愛問很隱私的問題，她自己就會經過一番掙扎要講不講的，但被大家不斷逼問後還是會脫口而出，但如果是有關別人的事，就盡量避免把別人的名字講出，變成八卦出處。而連晨翔則比較耍賴，真的不想回答的問題會微笑帶過，或轉移話題，不說就是不會說。