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網友提醒成都將封城被關15天　胡錫進：只能由政府通報

▲成都市9月1日宣布全體市民「原則居家」， 消息一出，大批民眾到超市搶購生活物資。（圖／翻攝自微博）
▲成都市9月1日宣布全體市民「原則居家」， 消息一出，大批民眾到超市搶購生活物資。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊雅婷／綜合報導

2022-09-05 00:04:04

中國因疫情升溫，成都市在9月1日突然宣布，當天晚上6點起，全體居民原則居家，非必要不得外出，形同封城。就在成都市封城前幾天，一名中國網友「熱帶雨林」在聊天群組透露，成都官方正在討論「5+2」封控方案，當時消息迅速傳開，造成民眾瘋搶物資。這名網友隨後遭到警方逮捕，以散布謠言、「尋釁滋事」為由拘留15天。但成都市進入封城狀態後，網友們發現他的謠言根本是預言，紛紛替他聲援。隨後，中國《環球時報》前總編輯胡錫進忙著為當局「洗地」，慘遭網友炮轟，並且翻出胡錫進先前也曾洩露「軍方機密」，讓他相當沒面子。

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這位網路名稱為「熱帶雨林」的網友於8月29日在群聊中談到，四川省政府快要對成都市採取「靜態管理」，成都官方將會啟動「5+2」封控方案，當天消息在網路傳開後，引發恐慌性搶購潮。但隔天成都並沒有封城，「熱帶雨林」因為「在網絡群組中發表尋釁滋事言論，造成市民恐慌情緒，對疫情防控工作帶來干擾」，遭到警方拘留15天、罰款1000元人民幣。9月1日成都市政府正式宣布「封城」，當局的操作引發網友痛罵，並要求如果「熱帶雨林」並未散播謠言，應該提前獲釋。

▲一名網名為「熱帶雨林」的網友透露，四川省成都市可能要進行「靜態管理」。（圖／翻攝自微博）
▲一名網名為「熱帶雨林」的網友透露，四川省成都市可能要進行「靜態管理」。（圖／翻攝自微博）
為此，《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文為官方「洗地」，他強調「熱帶雨林」成都尚未決定「靜態管理」前，就在微信群散播消息的確不妥，畢竟這是重大決定，只能由政府通報，個人即使了解相關情況，也不應擅自外洩，影響政府的部署。胡錫進不解釋還好，越解釋越糟，反而引來網友炮轟攻擊。

▲中國《環球時報》前總編輯胡錫進替官方抓捕「熱帶雨林」在微博辯解。（圖／翻攝自微博）
▲中國《環球時報》前總編輯胡錫進替官方抓捕「熱帶雨林」在微博辯解。（圖／翻攝自微博）
不少中國網友表示，「是不是造謠不得看結果嗎？他既沒有造謠，只是用平靜的語氣說了一下了解到的將發生的情況。相比之下，你說的伴飛、擊落，攪的那麼大動靜，結果卻讓全國人民鎩羽而歸大失所望，才更尋釁滋事擾亂民心。」

此外，也有網友嘲諷胡錫進，「我覺得胡錫進在官方尚未做出是否伴飛決定之前，在微博提前散布相關消息的確不妥。那是個重大決定，只能由政府來通報，個人即使了解相關情況，也不應擅自外洩，影響政府的部署。何況你還是胡扯。」

「你提前說要擊落裴洛西，造成嚴重國際、國內影響，又該當何罪？你是不是主動去派出所說清楚？」

胡錫進為成都當局說話的舉動，不僅沒有成功解圍，反而意外引發網友找到了出氣口，一片撻伐聲，或許也是這位戰狼代表人物始料未及。

▲胡錫進被中國網友罵翻。（圖／翻攝自微博）
▲胡錫進被中國網友罵翻。（圖／翻攝自微博）

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