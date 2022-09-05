明水氣增加全台有雨！吹東北風轉濕涼 中秋連假天氣曝光
中央氣象局表示，強烈颱風軒嵐諾今（5）日凌晨2時的中心位置在琉球西北方410公里之海面上，持續以每小時23轉33公里速度，向北北東進行，已經遠離台灣。今（5）日台灣為西南風環境，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，因颱風遠離氣溫回升，各地高溫大多在32至34度，其中宜蘭地區有36度高溫發生的機率，花蓮縱谷及台東地區甚至有38度高溫發生的可能，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分。
氣象局提醒，颱風外圍環流影響，基隆北海岸及蘭嶼有9至10級強陣風，桃園以北、東南部及恆春半島沿海空曠地區有8至9級強陣風，北部、東北部沿海空曠地區及馬祖、澎湖亦有較強陣風，應多加留意，請避免前往海邊活動。明後兩天東北風影響加上水氣增多下，全台各地都有局部短暫陣雨，尤其午後山區雨勢可能比較明顯，由於降雨的關係，各地高溫略降至攝氏32到33度
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日「軒嵐諾」已遠離，天氣趨緩，各地多雲時晴，氣溫升；但有殘餘水氣，北部地區及中南部山區偶有局部零星飄雨的機率。北部山區已累積多日的大量降雨，山區活動，慎防坍方、落石等現象。各地區氣溫：北部24至35度，中部24至35度，南部25至35度，東部23至38度。
明日、週三「軒嵐諾」之後的偏北風南下與西南風輻合、形成雨帶，北部、東北部有明顯降雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率，北台天氣轉涼，其他地區氣溫略降。
吳德榮表示，週四水氣減少，各地大多晴時多雲，午後山區局部短暫陣雨的機率；「中秋假期」水氣更少，各地天氣晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率；週四至下週日、白天氣溫略升，早晚夜涼如水，日夜溫差稍大。（編輯：倪浩軒）