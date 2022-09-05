桃園「行刑式槍殺」2男！兇嫌逃亡3天路線曝 槍彈藏在這
桃園市中華路1日晚間發生槍殺命案，2名男子遭人以「行刑式」槍殺慘死在租賃的套房內，槍手經查為詐騙集團36歲蘇姓男子，在逃逸3天後，昨（4）日傍晚約18時許，遭警方在國道3號北上277K處攔車逮捕，已帶回進行偵訊、釐清案情。蘇男逃亡3天，將槍彈棄置在花蓮縣吉安鄉路旁竹林，也於昨日深夜遭警方掌握起出，將繼續釐清後續案情。
據了解，嫌犯蘇男與2名死者27歲的陳男、28歲的楊男，疑為詐騙集團同夥，而犯案的蘇男為詐團幹部，且疑似有竹聯幫背景，2死者則為車手，雙方疑似因黑吃黑引發殺機。1日晚間，蘇男約2男在桃園區中華路一處套房碰面，之後持槍行刑式殺害2人後逃逸，死者陳男被發現時躺床上、楊倒臥地上，2人分別左額及右額中彈，均貫穿腦部死亡，房內還找到3枚彈頭、3枚彈殼。
蘇男犯案離去時態度從容，還疑似打了通電話，很可能是設局殺人後「回報上游完成任務」，逃亡3天幾乎都靠白牌車移動，先前往彰化，接著逃去花蓮，然後又從花蓮南下屏東，4日於屏東搭車北上時，在國道3號北上277K處遭警方攔車逮人。
蘇男被逮時束手就擒，槍彈已經棄置在花蓮縣吉安鄉路旁竹林，不過這訊息警方早已掌握，昨日深夜起獲槍彈。由於蘇男從犯案到逃亡，背後都有人在接應，警方將深入調查槍枝來源和流向，釐清作案動機以及其他共犯。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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