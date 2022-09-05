楊丞琳高喊「我是廣東人」被酸爆！生日慘淪不能說的禁忌
女星楊丞琳2019年與中國藝人李榮浩結婚，兩岸夫妻遠距離婚姻維持不易，近年她慢慢把事業重心移往對岸，接連參與綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》、《閃光的樂隊》、《心動的信號2》，展現音樂能力及戀愛的高EQ，深受觀眾喜愛，不過她公開在螢光幕前直言不諱地說：「我在台北長大，但是我是廣東人」，讓台灣網友無法接受，還被酸爆生日那天成為中國不能提的「禁忌」。
楊丞琳最近參加中共浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》的影片曝光，她在鏡頭前侃侃而談，表示「我在台北長大，『但是我是廣東人』，然後我先生是蚌埠人，我來這節目也是很想跟文化圈多交流，覺得可以提升很多，然後學到很多智慧，因為小時候書真的讀不多 ，就真的太早就出來工作了！」
這段話在台灣網路論壇炸鍋，加上楊丞琳曾轉發「只有一個中國」向對岸輸誠，有網友忍不住開罵：「說你是廣東人就好了，不要扯到台灣來好嗎！」、「向人民幣跪了」、「沒有愛國的藝人，只有愛錢的藝人」。有趣的是，楊丞琳的生日是6月4日，這個特殊日期在中國是難以開口的禁語，台灣網友打趣說，楊丞琳的生日「在中國永遠被打壓了！」
其實，楊丞琳昔日就多次提及父母親都是廣東人，從小就被爸爸嚴格要求會講粵語，跟親戚過年聚會也是用粵語溝通，因此雖在台灣成長，閩南語還是很爛，在香港表演時還會找專業老師矯正粵語發音跟咬字，一點都不馬虎。且對多數台灣民眾來說，籍貫跟生長地不同很正常，多數網友都能理解，她已成為中國媳婦，畢竟嫁到對岸後，言談間配合另一半理所當然。