Mister Donut把布丁狗、大耳狗變軟萌甜甜圈 買6送3開搶
Mister Donut把三麗鷗2022全球最受歡迎的「布丁狗」與「大耳狗」都變成甜甜圈！Mister Donut統一多拿滋首度攜手SANRIO三麗鷗大明星，9/6開賣夢幻聯名「多漾起司季」，購買指定商品享「買6送3」優惠、指定飲品也有「第二件5折」。以酵母甜甜圈精緻還原布丁狗與大耳狗的可愛臉型，更首度打造焦糖布丁風味可可醬來塑造「布丁狗」，大耳狗當然是選用喜拿最喜歡的肉桂及起司製作，超軟萌必吃。另外共有6款起司風味甜甜圈，有甜又有鹹；還打造雙面小提袋、不鏽鋼杯、陶瓷盤等萌系週邊，小孩子才做選擇，當然是每一款全都要收藏啊。
三麗鷗明星每年都會舉辦票選，奪下2022年全球人氣王的便是「布丁狗」與「大耳狗」！可愛魅力無法擋，Mister Donut統一多拿滋便馬上攜手SANRIO推出秋日「多漾起司季」夢幻聯名企劃，除了開賣布丁狗與大耳狗兩款Q萌臉型甜甜圈；還有5款全新起司鹹甜風味甜甜圈，並將人氣肉桂捲加碼抹上一層cream cheese北海道起司回歸；不可錯過的還有雙面小提袋、不鏽鋼杯、陶瓷盤等萌系週邊商品，9/6起開搶。
最萌必吃的整隻「布丁狗甜甜圈」當然是布丁口味！特別在表面沾附Mister Donut首次打造的焦糖布丁風味可可醬，還以可可片還原布丁狗最可愛的貝雷帽，搭配甜而不膩的布丁卡士達內餡，圓滾Q彈好想馬上咬一口。而「大耳狗甜甜圈」當然要選用大耳狗喜拿最喜歡的肉桂及起司來製作，在Q萌的大耳狗臉上包裹著白色濃郁起司風味可可醬，搭配香醇肉桂蘋果卡士達內餡，萌度破表。
最會討人歡心的Mister Donut x三麗鷗，還把「布丁狗」與「大耳狗」打造成萌系週邊商品，環保必備冷熱都能裝的「不鏽鋼杯」，以及蒸烤、微波皆適用的「陶瓷深盤」，其中最心臟爆擊可說是能裝飲料或隨身小物的「雙面小提袋」，一面是布丁狗造型、另一面則是大耳狗模樣，還露出Q軟超萌的招牌耳朵，粉絲看了真的會瘋掉。
除了焦糖布丁波堤，這次同步推出的全新起司鹹甜風味甜甜圈，其中3款以招牌波堤配上3種以上的起司打造，2款鹹口味為香濃乳香的「帕馬森起司波堤」、與焗烤濃郁芝士味佐微辛洋蔥的「黃金起司波堤」，及酸甜cream cheese打造「藍莓起司波堤」；還有如磅蛋糕般綿密的「炙燒起司歐菲香」；並將人氣肉桂捲加碼抹上一層cream cheese北海道起司，回歸「北海道起司肉桂捲」。9/6(二)～9/11(日)期間，購買指定商品即可享「買6送3」優惠；指定飲品也有「第二件5折」優惠。
國民零食七七乳加也與兩大超商攜手合作，打造「隱藏版茶飲巧克力」，7-11獨家推出選用南投在地鐵觀音烘焙的「鐵觀音拿鐵乳加」；全家則獨賣富含麥芽香氣的「阿薩姆拿鐵乳加」，粉絲可要看準喜歡的口味趕快手刀購入囉。