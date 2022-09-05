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周湯豪演唱會秒殺！最後100張「神秘VIP區」今午12點開賣

▲周湯豪REALIVE台北小巨蛋演唱會秒殺！雄獅旅遊提供最後100張「神秘VIP區」自由行專案，價值3,680元的演唱會門票＋高鐵來回車票與住宿，今午12點開賣。（圖／雄獅旅遊提供）
▲周湯豪REALIVE台北小巨蛋演唱會秒殺！雄獅旅遊提供最後100張「神秘VIP區」自由行專案，價值3,680元的演唱會門票＋高鐵來回車票與住宿，今午12點開賣。（圖／雄獅旅遊提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-09-05 10:08:27

周湯豪（Nick）出道12年總算要辦演唱會了！「周湯豪 REALIVE台北小巨蛋演唱會」上週五（9/2）開賣即秒殺，沒想到現傳出還有最後100張「神秘VIP區」門票今（5）日中午12點開搶！由雄獅旅遊獨家販售的套裝自由行專案，主打「周湯豪 REALIVE台北小巨蛋演唱會『神秘VIP區』＋高鐵來回車票＋入住台北小巨蛋周邊精選飯店」，試算從桃園出發、雙人兩天一夜最低只要11,050元起。

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出道12年的周湯豪將於11/19第一次登上小巨蛋舉辦演唱會，結合時裝秀伸展台概念的《NICKTHE REAL》演唱會舞台，將能與粉絲近距離接觸，讓不少喜愛周湯豪的粉絲為之興奮，9/2上週五門票開賣5分鐘內即秒殺，聽說連眾多藝人也都自己搶票，讓沒買到的鐵粉超扼腕。

稍早傳出還有最後100張「神秘VIP區」今天中午9/5 12點開搶！由雄獅旅遊獨家販售的套裝自由行專案，主打「2張周湯豪REALIVE台北小巨蛋演唱會『神秘VIP區』門票＋高鐵來回車票＋入住台北小巨蛋周邊精選飯店」，試算從桃園出發、雙人兩天一夜最低只要11,050元起。且內含門票可是價值3,680元的VIP席位，能近距離感受全方位視覺與聽覺效果。

周邊精選飯店的住宿，雄獅旅遊特別精選位於附近步行僅10分鐘的天閣酒店台北復興館、開車5分鐘的洛碁大飯店南京館等選擇，難得到台北旅遊的粉絲，也能入住時尚文青的誠品行旅，欣賞得到信義區著名的101夜景。購票優惠還能搭配刷台新銀行信用卡獨享98折，滿萬載送昇恆昌禮券300元，（限量50份）。今天中午12點準時開搶，鐵粉可別再錯過了。

▲雄獅旅遊獨家販售周湯豪REALIVE台北小巨蛋演唱會套套裝自由行專案，「2張周湯豪REALIVE台北小巨蛋演唱會『神秘VIP區』門票＋高鐵來回車票＋入住台北小巨蛋周邊精選飯店」，9/5今中午12點開搶。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊獨家販售周湯豪REALIVE台北小巨蛋演唱會套套裝自由行專案，「2張周湯豪REALIVE台北小巨蛋演唱會『神秘VIP區』門票＋高鐵來回車票＋入住台北小巨蛋周邊精選飯店」，9/5今中午12點開搶。（圖／雄獅旅遊提供）

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