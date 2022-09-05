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月世界熱氣球今升空沒搶到？9/16愛河接棒　錯過再等1年

▲熱氣球從高雄月世界緩緩升空，民眾若沒搶到票也別灰心，觀光局表示將視天候狀況市出現場名額，有興趣民眾手腳要快！（圖／高雄市觀光局提供）
▲熱氣球從高雄月世界緩緩升空，民眾若沒搶到票也別灰心，觀光局表示將視天候狀況市出現場名額，有興趣民眾手腳要快！（圖／高雄市觀光局提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-05 11:01:39

隨著強颱「軒嵐諾」逐漸遠離台灣，天氣終於放晴，週末3天的中秋連假，除了烤肉賞月，還沒想到去哪走走嗎？8/5開賣就秒殺的「2022高雄愛．月熱氣球」活動終於在今（5）日登場！當時沒搶到的朋友們也別沮喪，高雄市觀光局大方表示：「視天候情況開放購票搭乘名額。」而9/16在愛河接棒升空的熱氣球，搭配絕美河景，有興趣的民眾千萬別再錯過了，不然又要多等1年！

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去年高雄市觀光局首次將熱氣球從月世界、愛河這兩地起飛，吸引大票遊客蜂擁朝聖，造成社群打卡轟動。有鑑於去年民眾反響熱烈，今年高市觀光局再推出「2022高雄愛．月熱氣球」將從奇幻月世界冉冉上空。看到如此光景，觀光局長周玲妏欣慰表示：「不只民眾享受，也讓田寮、旗美及阿蓮區餐廳業者在疫情重創後嶄露許久未見的笑容。」

高雄市觀光局指出，為提供遊客友善優質的遊憩體驗，市府觀光局向中央爭取了5000萬的經費進行月世界環境優化改善工程，目前已完成環湖步道、玉池欄杆、熱氣球飛行場及特色山羊月亮公車亭，另外預計明年將再新闢停車場、天梯步道改善，屆時提供民眾更舒適安全的觀光環境。

9/5首先在月世界登場的「2022高雄愛．月熱氣球」，今年更在月世界玉池旁的月球公園打造新的飛行場，以更高的飛行平台帶大家飛更高，看更遠，視野超遼闊！9/16在愛河接棒升空的熱氣球搭配絕美河景，是攝影好手敲碗期待的美景，而今年除了熱氣球繫留體驗外，還有迷你熱氣球光影展演秀，愛河場更安排假日美食市集，熱氣球意向串聯美食及音樂，帶給大家滿滿異國浪漫視覺與味覺饗宴，錯過就要再等一年！

▲愛河場熱氣球將在9/16登場，錯過的話要再等一年才有！（圖／高雄市觀光局提供）
▲愛河場熱氣球將在9/16登場，錯過的話要再等一年才有！（圖／高雄市觀光局提供）
最後觀光局進一步說明，熱氣球繫留搭乘時間視日出時間調整，約為上午5點30分至7點30分，並視當日天候狀況釋出現場購票搭乘名額，若有興趣的民眾還沒搶到票別失望，趕快帶著愉悅的心情去現場碰碰運氣！

交通方面，若有開車的民眾，月世界場域周邊規劃5個活動停車場及2個備用停車場，並在備用停車場備有接駁車提供服務。活動會場週邊全線禁止路邊停車，並將視現場車流實施彈性交通管制措施。除了開車前往，民眾也可以到高雄捷運「南崗山站」搭乘8012及紅70B或到高鐵台南站. 旗山轉運站搭乘高雄客運8042公車前往。

▲高雄市觀光局表市月世界熱氣球將視天氣狀況釋放現場搭乘名額，有興趣民眾可到現場碰碰運氣。（圖／高雄市觀光局提供）
▲高雄市觀光局表市月世界熱氣球將視天氣狀況釋放現場搭乘名額，有興趣民眾可到現場碰碰運氣。（圖／高雄市觀光局提供）

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