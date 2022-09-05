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台大告「台大補習班」侵權！勝訴獲賠623萬　校方說話了

▲國立台灣大學提告「台大補習班」侵權，智慧財產及商業法院一審判決台大勝訴。（示意圖／翻攝自台灣大學臉書）
▲國立台灣大學提告「台大補習班」侵權，智慧財產及商業法院一審判決台大勝訴。（示意圖／翻攝自台灣大學臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-05 11:08:29

國立台灣大學對於「台大補習班」以台大為名，對外招生時還訴求「要上台大、先進台大」不滿，認為「台大補習班」藉由台大的名號獲取不當利益，前年提告侵權，而智慧財產及商業法院近日一審判決台大勝訴，認為台大補習班應賠償台大623萬餘元，全案仍可上訴。而台大也回應表示，台大的商標價值不亞於國際知名企業，不可任由他人攀附。

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據了解，「台大補習班」位於台北車站前補習街，已創立多年，擁有50年以上的歷史，「台大補習班是台大的跳板」、「要上台大、先進台大」等廣告宣傳深入人心，台大看不下去因此提告。

「台大補習班」雖然辯稱從未明示暗示自己與台灣大學有關，而且招生多年，民眾應該可以分辨「台大補習班」和台灣大學的不同，不過智慧財產及商業法院一審判決「台大補習班」敗訴，禁止補習班再使用台大或近似字樣作為名稱，並且需賠償台大623萬9211元及利息，全案仍可上訴。

▲台灣大學校總區行政大樓。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
▲台大表示，台大的品牌形象是立校以來師生共同努力的成果，價值不亞於國際知名企業。圖為台灣大學校總區行政大樓。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
對於判決結果，台大表示，商標不僅是一個形象，而是一種品牌及法律保護的權利，未經同意便擅自使用相同或近似的商標，就構成了商標侵權。台大的品牌形象是立校以來師生共同努力的成果，價值不亞於國際知名企業，坊間各種行業未經授權便擅自使用，為維護校方商標權，截至今年8月已針對全台數十家使用「台大」、「NTU」、「TAIDA」等作為名稱的公司行號提出通知，要求停止使用。（編輯：倪浩軒）

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