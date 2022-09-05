遭3中國男惡意播毒！櫻花妹確診愛滋病　已接客逾1000人

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沒想到在今年6月時，卡蓮發現自己出現了淋巴腫脹、發燒等感冒症狀，由於當時正值日本第7波新冠肺炎疫情，當時卡蓮以為自己確診，做了PCR檢查結果卻是陰性，讓她一時認為只是夏季感冒。但到了7月，卡蓮接受所屬風俗店進行得性病檢查後，才知道自己其實是感染HIV，且同一間店的2名紅牌也在同一時間篩檢陽性。
根據日本厚生勞動省數據顯示，2020年感染HIV的女性僅38人，並有逐年減少的傾向，因此在同一時間、同一間店出現數名感染HIV患者，實屬異常現象。卡蓮工作的風俗店一名男性員工更表示，「我從事性產業很久了，但這是第一次在店內出現HIV感染者，更不用說同時出現3個。」
在店內進行調查之後，發現這3名感染HIV的女子都有著「共通點」，她們不僅都是店內常被指名的人氣王，曾在今年1至4月時被3名中國男性以每周一次的頻率指名，且過程中包括吞精在內的「玩法」都十分雷同。
為了查明事情真相，該風俗店以活動為由，向這3名男子發放1萬日元的折價券。到了8月上旬，袁姓男子再度光顧，風俗店便對他進行嚴厲地詢問，不堪壓力襲來，袁姓男子終於坦承一切。袁姓男子表示自己是雙性戀，與另外2名中國顧客是朋友，每個月都會與來自中國及東南亞的留學生，進行約10人的亂教派對，但其中一名派對成員在今年初返回中國後，發現自己感染HIV，因此他們3人也去做檢查，結果驗出陽性。
袁姓男子表示當下十分絕望，但又無法抑制自己的性慾，因此才會選擇隱瞞感染HIV一事，並且選擇願意接待中國客的風俗店消費。其中一名染病中國學生還說，反正還要在日本待一年，要趁還沒畢業之前玩得更加徹底，染病已經是沒辦法的事了，不如就透過風俗業，將病毒多多傳染給日本人。為此他們還制定「作戰計畫」，瞄準外貌姣好、人氣較高，以及為了賺錢而願意接受無套的女子，連續數個月指名她們，在發洩性慾的同時將病毒傳染給對方。
根據日本法律，若是已知感染HIV的情況之下，還故意將病毒傳染給第三者，已經構成傷害罪。但報導指出，但這次受害的女性包含卡蓮在內，都曾同意進行危險性行為，恐怕難以向警方或是律師求助。
報導表示，更讓人恐慌的是這起案件可能會讓HIV在日本擴大感染。從卡蓮等女性工作者首次接待中國顧客的1月算起，已經過了半年，在這期間她們以每週3至5天、每日平均接待5人以上，光是2個人的接客數就達到1000人以上。而這些客人也可能會去別間風俗店，或是與情人伴侶發生關係，讓HIV悄悄擴大的可能性升高。