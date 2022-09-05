當選馬上拆一殯　黃珊珊：對的事情就要把它做好

台北市長參選人黃珊珊接受媒體專訪時，提到當選後要做的第一件事情，就是要在明年中旬拆除位在市區的北市第一殯儀館，釋放約4,580坪綠地還給市民。今（5）日上午黃珊珊接受媒體訪問時也再度解釋，強調這不是新政策，而是已經在執行的事情，相關遷移與拆除的預算都已經編列，「一殯就是一定會拆除，這個跟什麼利益沒有關係，本來就要做的，對的事情就要把它做好。」
黃珊珊在接受《鏡週刊》專訪時提到，明年中旬第二殯儀館改建完工後，第一殯儀館一定拆，馬上、立刻拆，拆掉後，因這塊地屬殯葬用地，目前約4,580坪（1萬5,139平方公尺）的空間將先綠化、還給市民，後續再走都市計畫變更，與居民討論要怎麼使用。
對此黃珊珊今日上午出席活動時接受媒體訪問，也補充說明表示，拆一殯不是政策，是已經在執行的事情。「只要等到二殯蓋好，一殯就一定會拆除，且拆除的預算都已經編好了，這個不是空話，是正在做的事情。」
黃珊珊強調，要先給後拿，把二殯改建之後，量能容納進來之後，你才有拆除一殯的機會。而針對過去台北市長參選人連勝文也曾提出，將一殯遷至南港山豬窟，黃珊珊也不以為然，並表示要先做前面才有後面，而不是隨便找個地方去放，「一殯就是一定會拆除，這個跟什麼利益沒有關係，本來就要做的，對的事情就要把它做好。」