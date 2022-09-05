年終指標中秋獎金縮水！發放企業比創9年新低

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但如果以企業發獎金比例來看，不僅沒過半，更少於去年的48.7%，並創下九年以來新低， 這意味著其餘的56.2%，並不會給員工秋節獎金，而且還分成了兩類，有30.6%是不會發放中秋獎金，但會發放中秋禮品；剩下的25.6%，屬於不會發放中秋獎金，也不會發放中秋禮品，這些企業的員工「兩頭空」。同時換算下來，等於有42%的企業表示，今年會發放中秋禮品給員工，若以企業發禮品的比例來看，稍稍低於去年的42.8%。
若公司將發放秋節獎金，每位員工又能夠拿到多少錢呢？此次調查結果發現，有35.5%的企業預估，會發800元至1,200元不到；同時也有24.8%的企業透露，今年的獎金將超過500元至800元不到；另外，發1,500元以上至2,000元不到的，也佔了9.3%；平均發放獎金，則落在1,350元，比起去年的1,403元，等於少了53元，減幅為3.8%。
對於目前任職企業，有37.6%的上班族預估，公司會發給員工中秋禮品，比例略少於去年的39%；另外還有51.6%預估，公司會發給員工中秋獎金，比例也低於去年的53.3%。同時期望這筆獎金，平均能有1,601元，略低於去年的1,619元；不過再與企業端平均值1,350元相比，大約是84.3%，等於打八四折。
綜觀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，時序接近第四季，中秋獎金被視為年終獎金的「領先指標」之一，假如中秋節發放的獎金增加，年終獎金也有機會跟著增加；反之若減少，可能象徵資方保守看待營運，甚至衝擊年終數字。因此推估疫情年對員工獎金的負面效應，恐怕從中秋延續到兔年農曆年前。