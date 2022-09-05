直播／莫德納次世代疫苗怎打？ACIP今討論 王必勝說明
中央流行疫情指揮中心昨（4）日公布國內新增34,358例COVID-19確定病例，分別為34,126例本土個案及232例境外移入；另確診個案中新增35例死亡。莫德納次世代疫苗上週五通過食藥署EUA審查，今日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議將討論接種政策，指揮中心可望在記者會上進一步說明。
指揮中心之前解釋，次世代疫苗主要有2種劑型，針對COVID-19「原型株+BA.1」是已完成第2、3期臨床試驗，另一款「原型株+BA.4/BA.5」則只有動物試驗，目前只有美國核准使用。王必勝強調，BA.1二價疫苗對Omicron的BA.1、BA.2、BA.4、BA.5都有效，而且效果相當不錯，疫情起來就應該先施打手上的有效疫苗，至於新款疫苗未來若看到充足研究，也可以再去買。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官王必勝說明，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）
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