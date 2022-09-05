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快訊／本土確診＋23931！死亡個案增31人　境外移入172例

▲指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-05 14:04:192022-09-05 14:06:17

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增24,103例COVID-19確定病例，分別為23,931例本土個案及172例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為17例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月21日至9月2日，死亡日期介於5月26日至9月2日。

指揮中心說明，今日新增172例境外移入個案中，為87例男性、85例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南(6例)，印尼及香港(各3例)，日本及泰國(各2例)，中國、土耳其、韓國、新加坡、德國、菲律賓及印度(各1例)移入，另149例感染國家調查中。入境日期介於今年8月5日至9月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,436,203例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,960,987例排除)，其中5,467,059例確診，分別為29,076例境外移入，5,437,929例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,094例COVID-19死亡病例，其中10,078例本土，個案居住縣市分布為新北市2,146例、臺北市1,130例、臺中市1,014例、高雄市945例、臺南市777例、桃園市764例、彰化縣592例、屏東縣411例、雲林縣319例、南投縣297例、苗栗縣244例、嘉義縣236例、基隆市222例、宜蘭縣201例、花蓮縣及嘉義市各166例、新竹縣158例、臺東縣143例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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