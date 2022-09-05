蔡英文「財經諸葛」陳錦稷從事政治　妻提告離婚勝訴

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妻子鄭明宜則是長榮集團總裁張榮發的外孫女婿，岳父是前兆豐金控董事長鄭深池。鄭明宜因父親受前總統陳水扁洗錢案牽連遭起訴，在婚前和陳錦稷約定「遠離政治圈、不得從政或參與與政治有關活動」，2人於2009年10月25日結婚。
鄭女主張，陳自2010年起背棄對她有特殊重要性之婚前承諾，先後在新台灣國策智庫、青平台基金會董事、曾接受台北市府推薦出任富邦金獨立董事、擔任民進黨智庫新境界基金會副執行長至今，且原先欲接任台北市財政局長，經她和父母強烈抗議，陳才打消念頭。
鄭女說，雙方對未來共同生活方向，毫無共識，且在溝通過程中，陳一再情緒勒索及精神騷擾壓迫試探她底線，終至2015年7月起分居迄今已長達7年，分居期間，陳仍積極參與政治、尋求政治任命之機會。
鄭女說，陳表面佯稱「不願放棄婚姻，期盼她返家」，實則連搬家後的新地址都不讓她知悉，只想保留形式婚姻以圖謀個人利益，在外污衊她父親、談判離婚時表示對她父親「無法諒解」，將政治職位機會受阻之事莫名怪罪她父親，她主張，2人婚姻顯然已不可回復地破裂，有難以維持婚姻之重大事由，請求法官判准離婚。
陳錦稷說，因顧及妻子心情、維繫家庭和婚姻圓滿，婚前承諾不參選、不從政、不擔任須申報財產的公職人員，但不包括「不涉入政治相關活動」，他婚後僅專注於金融、經濟政策研究分析工作，沒有違背婚前諾言，盼法官駁回鄭女的離婚請求。
台北地院認為，新台灣國策智庫創辦人是陳水扁，宗旨是向政府部門提供政策評估和建言；新境界基金會則是時任民進黨主席林義雄創辦，現任主席為蔡英文，屬民進黨智庫，屬「政治工作」；富邦金控獨董是由台北市長柯文哲推薦、出任；陳也代表財政部出任台灣金控獨董，都市與特定政黨、政治人物有關。
另外，陳曾在選舉期間替蔡英文、陳水扁提供金融、經濟政策與分析，也是政治相關工作，認定陳錦稷確實違反婚前承諾，判准2人離婚。可上訴。