宣傳免治馬桶變「廁所偷窺」！陳時中再致歉：沒有當兒戲
民進黨台北市長參選人陳時中週六（3日）宣布未來若當選，北市公廁將全部換裝免治馬桶，同時推出了一支和網紅「四叉貓」共同演出的宣傳影片。不過，影片中陳時中「廁所偷窺」畫面，引來網路一面倒罵爆。陳時中今（5）日再度致歉，強調拍片沒有當兒戲。
陳時中今日上午與黨籍市議員參選人一同出席大稻埕慈聖宮參香及廟埕前吃小吃，媒體聯訪時被詢及關於免治馬桶宣傳片的腳本事前是否先看過以及由誰拍攝？陳時中表示，當然整體拍攝請專業團隊在拍攝、整體設計當然是競選團隊設計，大家得到一些反應後，立刻做修正，免得把整個主題失焦。
陳時中強調，他希望的是公廁進步文化跟安全衛生公廁的進步，可能這樣議題被掩蓋住，因此立刻修正，也表達歉意讓大家引發誤會。
媒體追問，無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評教壞小孩、當兒戲，陳時中強調，沒有當作兒戲，也鄭重道歉，並下架影片修正。
針對藍營猛打、要求民進黨道歉一事，陳時中表示，還是要回歸政策主題，光是這樣的責備，並不會讓人家當選，重要是要提出政見，如何讓市民怎麼樣才會好，政見主軸很清楚。他強調，怎樣提升公共廁所安全跟衛生，免治馬桶是其中一環，「拍攝技巧引發的誤會我們感到很抱歉。」