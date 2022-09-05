規模6.8地震強襲四川 繼疫情、高溫、限電後又一災
四川甘孜州瀘定縣今（5）日中午12點52分發生規模6.8地震，震源深度16公里，且該次地震之後餘震不斷，最強一次餘震發生在4分鐘過後，為規模4.2級地震，震源深度15公里。目前仍未有相關災情傳出，不過四川許多大城市如成都、重慶民眾皆在社群媒體上表示震感強烈、家中擺飾劇烈晃動。
根據中國地震台測定，四川甘孜州瀘定縣（北緯29.59度，東經102.08度）中午12點52分發生規模6.8級地震，震央距離瀘定縣城39公里、距康定市47公里、距石棉縣48公里、距漢源縣62公里、距滎經縣78公里，距成都市226公里。
該次地震過後餘震不斷，包含最強的一次餘震發生在中午12點56分，四川雅安市石棉縣（北緯29.40度，東經102.17度）發生規模4.2級地震，震源深度15公里，接著下午1點03分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.61度，東經102.04度）也發生規模3.1級餘震，震源深度9公里。
四川當地如成都、重慶等周邊大城市民眾皆表示震感明顯，微博上更傳出大批民眾慌忙從建築物逃生至地面畫面，不過目前詳細災情尚未明朗。值得注意的是，此前四川已經在上月25日發生3.9級地震，再加上連續一個多月高溫天氣、強制限電和疫情影響，四川當地民眾生活可謂苦上加苦。