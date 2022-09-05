因應疫情升溫　柯文哲：北市河濱公園不開放中秋烤肉

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「為了因應北市可能確診人數上升，因此在中秋節期間，不鼓勵民眾群聚烤肉，也不開放民眾在北市河濱公園內烤肉。」柯文哲說，如果民眾要在家烤肉他不管，但封街或是萬人烤肉等活動則應該要避免。
此外，柯文哲也宣布，基於不影響經濟的情況下，餐廳內用雖然還是可以繼續進行，但嚴禁敬酒敬茶，「所以參選人跑攤原則上在台上跟大家舉杯就好，不要再逐桌移動敬酒。」柯文哲也針對唱歌等活動進行規範，避免口沫橫飛的情況下，唱歌必須配戴口罩。
因應確診數可能直線上升，柯文哲也表示，北市府也將提升防疫專責病房的比例，會從5%上升到10%，「如果有確診人數上升，原則上不希望增加太多病床，因為怕擠壓正常醫療，所以現在是從5%先增加到10%。」柯文哲說，目前也將徵召三德大飯店作為防疫專責旅館，為疫情先做預備。「希望這波過了，台灣就真正可以解封了，黎明前的黑暗，請大家配合。」
北市府副發言人魏文元補充說明，逐桌敬酒敬茶，違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款；唱歌未戴口罩違反傳染病防治法第36條，皆依同法第70條第1項規定，處新臺幣3千至1萬5千元罰鍰。
魏文元指出，中秋節期間禁止於河濱公園從事烤肉、野炊活動，水利處將會派員加強巡邏，若發現民眾違規烤肉、野炊行為，經巡查人員勸導驅離仍未停止違規行為者，則會依「台北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰每次新臺幣1,200元至6,000元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。